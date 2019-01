Messico | esplosione oleodotto | 119 morti

Messico : nuova esplosione di un oleodotto - non ci sono vittime : Una nuova esplosione, con conseguente incendio, si è registrata in un oleodotto in Messico mentre delle persone provavano a sottrarre del carburante: non si hanno notizie di vittime, secondo quanto riferito dal governatore dello Stato di Hidalgo. L’incidentesi è verificato nella città di San Agustin Tlaxiaca, a una cinquantina di km dal luogo in cui lo scorso 18 gennaio a Tlahuelilpan un altro oleodotto era esploso: dei ladri avevano ...

Il numero dei morti nell’esplosione dell’oleodotto in Messico è salito a 107 : Il bilancio dei morti nell’esplosione di un oleodotto in Messico è salito a 107. I feriti sono invece 40: lo ha confermato ieri il governo. L’incidente è avvenuto lo scorso 18 gennaio a Tlahuelilpan, nello stato centrale dell’Hidalgo, circa 130

Eruzione in Messico : forte esplosione del vulcano Popocatépetl : Il vulcano Popocatépetl, che si trova a 70 km a sudest di Città del Messico, ha dato vita nelle scorse ore ad una forte esplosione. La protezione civile della città di Puebla riferisce che l’Eruzione si è registrata alle 21:06 ora locale, ed è stata avvertita in un ampio raggio di paesi circostanti. All’Eruzione è seguita l’emissione di ceneri che hanno raggiunto i 4 km di altezza, ed hanno ricoperto anche Puebla, a 45 km dal ...

