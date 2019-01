Di Maio | ' Si all' autorizzazione a procedere contro Salvini'

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Il vice-premier grillino ha commentato il possibile procedimento giudiziario ai danni del ministro Matteo: 'Lui ha detto di volersi sottoporre al processo per sequestro di persona aggravato, quindi il Movimento Cinque Stelle non gli farà un dispetto e in Senato voterà a favore della richiesta didi lui' - spiega il leader grillino. Diaggiunge anche che nell'eventuale processoil ministro, egli sarà il primo a ribadire come la scelta di non far sbarcare i migranti della nave Diciotti fu una precisa decisione del governo Conte. 'Si sta cercando in tutti i modi di scardinare l'intesa tra la Lega e il M5S nel tentativo di far cadere questo Governo' - ha sottolineato il ministro del Lavoro. In realtà il leader del Carroccio inizialmente aveva dichiarato di voler rinunciare all'immunità, salvo poi fare un clamoroso retro front ...