Cardito | ai due bimbi sopravvissuti ora serve una rete protettiva Solo così

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) di Anna Maria Giannini *, in provincia di Napoli, si consuma una tragedia che vede al centro tre minori: un bambino di sette anni viene trovato morto, la sorella di otto anni è ricoverata all’Ospedale Santobono di Napoli, il terzo ha quattro anni ed è fisicamente illeso. Tre bambini vittime a vario livello e con diversi esiti della furia cieca che li ha colpiti. Quali le conseguenze per i due bambiniAlla bambina, oggi ricoverata, le percezioni delle urla, delle botte, del clima violentissimo, dell’essere stata esposta al rischio della vita rimarranno ben vivide e occorrerà operare perché possa attenuarsi l’impressione di essere in pericolo, che proseguirà nel tempo. Spesso in questi casi – la letteratura scientifica ce lo insegna – i suoni, le immagini, i vissuti di terrore permangono in una sorta di generalizzazione in base alla quale il mondo ...