Stati Uniti-Italia : Mef - Tria incontra Mnuchin - rafforzare partnership tra i due paesi : Washington, 29 gen 21:04 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, si trova a Washington negli Stati Uniti, per - riferisce una nota del dicastero... , Com,

Stati Uniti travolti da gelo e nevicate : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature...

Stati Uniti : bimbo di 3 anni si perde nei boschi a -20°C. È stato salvato da un orso! : Davvero incredibile la storia che arriva dal Nord Carolina, negli USA, dove Casey Hathaway, un bambino di tre anni, era stato dato per disperso nei boschi della contea di Craven. Il bambino stava...

Ora anche gli Stati Uniti aprono il fascicolo Ghosn : Ai giudici di Tokio, che hanno trascinato in carcere Carlos Ghosn, l'ex numero uno dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, ora si unisce la Sec, che punta a fare chiarezza sulle retribuzioni che ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro il governo di Maduro in Venezuela : L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una serie di sanzioni contro la compagnia petrolifera di stato del Venezuela, la PDVSA. Il segretario del Tesoro Steve Mnuchin ha spiegato che l’obiettivo è colpire «i responsabili del tragico declino

Gli Stati Uniti hanno accusato Huawei di frode e furto di proprietà intellettuale : Il Dipartimento della Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha accusato l’azienda cinese Huawei di frode e furto di proprietà intellettuale, aggiungendo nuove tensioni con la Cina nella cosiddetta “guerra commerciale” tra i due paesi. Un’accusa riguarda alcuni impiegati di Huawei,

Huawei - accuse di frode finanziaria dagli Stati Uniti : Gli Stati Uniti accusano Huawei e il suo chief financial officer Meng Wanzhou di frode finanziaria. Lo annuncia il Dipartimento di Giustizia, che punta all'estradizione di Meng Wanzhou negli Stati Uniti...

Huawei respinge accuse Stati Uniti : 6.40 Huawei respinge le accuse ufficializzate poche ore fa dal Dipartimento di Giustizia Usa, affermando di "non aver mai commesso le violazioni citate" e precisa di "non essere a conoscenza di alcuna violazione" commessaa da Meng Wanzhou, la manager figlia del fondatore di Huawei su cui pende la richiesta Usa di estradizione dal Canada, dove è agli arresti dal primo dicembre. Wanzhou comparirà oggi in tribunale in Canada. E' accusata di aver ...

Gli Stati Uniti ammassano truppe in Colombia pronte a fare cadere Maduro : Dietro l’imminente caduta del regime di Maduro in Colombia ci sono gli Stati Uniti d’America. Ad alimentare questa tesi un

Afghanistan - il ministero : «Pronti a ritirare i soldati entro l’anno». Stati Uniti e talebani verso un accordo : Fonti della Difesa: il ministro Trenta «ha dato disposizioni al Coi di valutare l’avvio di una pianificazione per il rientro»

Trump ha commentato il possibile candidato alla presidenza degli Stati Uniti - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter ha valutato un possibile candidato alla carica di leader americano: Howard Schultz, già responsabile di una catena di ristoranti Starbucks. ...

Stati Uniti - I Marines studiano dai concessionari : Forse non tutti sanno che moltissimi dei dispositivi che ci circondano e ci facilitano la nostra vita quotidiana, in epoca di pace, sono in realtà nati per scopi militari. Pensate, per esempio a Internet oppure alla rete Gps che permette il funzionamento dei navigatori satellitari, due sistemi concepiti e sviluppati a fini bellici. Ebbene, a volte capita anche il contrario, ovvero che sia il mondo civile a travasare conoscenze e idee in quello ...

Stati Uniti e talebani verso un accordo di pace per l'Afghanistan. E l'Italia valuta i piani del ritiro : ... sebbene preliminare, è il più tangibile passo verso la fine di una guerra che in due decenni che è costata la vita di decine di migliaia di persone ed ha cambiato profondamente la politica estera ...