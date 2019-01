Spazio | ecco il quasar più luminoso del cosmo | a 13 miliardi di anni luce

Spazio - missione New Horizons : ecco ultimo scatto di Ultima Thule : L’oggetto più lontano mai esplorato dall’essere umano torna a mettersi in mostra. Ultima Thule , il corpo celeste appartenente alla misteriosa Fascia di Kuiper e osservato dalla sonda New Horizons l’1 gennaio 2019, appare più nitido che mai in questa immagine diffusa ieri dalla Nasa. A differenza del primissimo ritratto dell’affascinante oggetto, realizzato dallo strumento Lorri a bordo di New Horizons , questa foto – spiega Global Science ...

Spazio - “World Is Not Enough” : ecco il prototipo del veicolo che non esaurisce mai il carburante : World Is Not Enough, o Wine, è un veicolo grande quanto un forno a microonde in grado di estrarre acqua da asteroidi o altri corpi celesti generando vapore che utilizza come propellente per volare in autonomia verso il prossimo obiettivo: il prototipo è stato realizzato da Phil Metzger, University of Central Florida e la Honeybee Robotics, una piccola impresa di Pasadena- California. Il progetto – spiega Global Science – è il ...