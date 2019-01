I mattoncini LEGO DUPLO festeggiamo i loro primi 50 anni

Una valanga di mattoncini nel trailer di lancio di The LEGO Movie 2 Videogame : Il trailer del videogioco di The LEGO Movie 2 è finalmente disponibile, Warner Bros. Interactive Entertainment ha infatti svelato oggi il primo trailer del gioco offrendo a tutti gli appassionati del franchise un assaggio delle avventure di Emmet, Lucy e dei loro amici nel viaggio attraverso mondi inesplorati e incontri con tante misteriose creature.Il gioco di The LEGO Movie 2 Videogame offrirà oltre 100 nuovi personaggi tra cui gli amatissimi ...

Chevrolet e LEGO realizzano un Silverado fatto interamente di mattoncini : Svelato al Salone di Detroit è composto da 334.544 pezzi. Per costruirlo, oltre ai bambini di due scuole, ci sono voluti 18...

Investire nei Lego : i mattoncini danesi possono valere una fortuna : Secondo uno studio pubblicato da una docente della Scuola superiore russa di economia, alcuni set potrebbero valere fino a 600 volte il prezzo d'acquisto. Non sono pochi gli appassionati Lego che ...

La Leica M da ricreare con mattoncini Lego : La passione per la fotografia da una parte, quella per i Lego dall'altra. È un incontro delle meraviglie quello messo a punto dalla geniale mente dell'artista del mattoncino Chris McVeigh, che per la gioia dei fan irriducibili del marchio Leica ha pensato bene di ricostruire la camera Leica M in una duplice versione, nera e marrone. Utilizzando proprio i cari vecchi Lego per ricrearne una versione in miniatura. Un esercizio di fantasia? Certo, ...

1450 euro e i mattoncini LEGO diventano preziosi da Tiffany : ... non solo anelli di fidanzamento : il brand dall'azzurro iconico , di cui abbiamo raccontato la storia in un articolo , , propone una serie di cadeaux originali tra cui alcuni ispirati al mondo ...