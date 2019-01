Google Chrome presto supporterà Windows Mixed Reality

Google Chrome 72 stabile sbarca sul Play Store con novità legate alla modalità Incognito : La versione stabile di Google Chrome 71 atterra sul Play Store, portando novità legate alle notifiche della modalità Incognito e altri piccoli aggiustamenti. L'articolo Google Chrome 72 stabile sbarca sul Play Store con novità legate alla modalità Incognito proviene da TuttoAndroid.

La ricerca vocale di Google ora è disponibile su Google Chrome per Android : La ricerca vocale di Google è stata da poco introdotta su Google Chrome per Android. È già possibile utilizzarla dal sito americano di Google. L'articolo La ricerca vocale di Google ora è disponibile su Google Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome testa una barra degli indirizzi più “svelta” e funzionale : Google ha individuato una soluzione per migliorare l'esperienza d'uso di Chrome che per il momento è in test nelle versioni Chrome Dev e Canary L'articolo Google Chrome testa una barra degli indirizzi più “svelta” e funzionale proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome riceverà la protezione dai download drive-by : Storicamente, l'unico modo per evitare i download drive-by era bloccare radicalmente tutti i contenuti JavaScript su tutti i siti web per impedirne l'esecuzione. Google Chrome implementerà una funzione che farà esattamente questo, ma in un modo più intelligente. L'articolo Google Chrome riceverà la protezione dai download drive-by proviene da TuttoAndroid.

Chromecast Ultra non può effettuare lo streaming delle foto in 4K da Google Foto : Trasmettendo le Foto dall'app Google Foto a Chromecast Ultra, il dispositivo si limita alla risoluzione di 1080p, anche quando il dispositivo è collegato a una TV 4K e il contenuto che si desidera trasmettere da Google Foto ha una risoluzione maggiore. Un portavoce di Google, contattato dal team di XDA, ha confermato che effettivamente al momento le Foto in 4K non verranno trasmesse con Chromecast Ultra, senza specificarne i motivi. L'articolo ...

Google Chrome ha in programma di bloccare Adblock et similia : Google Chrome molto presto potrebbe mettere la parola fine a molte estensioni per “questioni di sicurezza” e tra queste le famose estensioni, disponibili anche per altri browser, per il blocco degli annunci.L’azienda di Mountain View è interessata particolarmente a queste ultime estensioni che riducono di molto gli introiti pubblicitari. Se da un lato è comprensibile che i proprietari di siti Web ricevano un compenso per il ...

Google Chromecast accoglie il Google Sans e una Modalità Ambient ridisegnata : Google sta aggiornando in questi giorni i firmware delle Google Chromecast di prima, seconda e terza gen, oltre che della Ultra, andando a modificare leggermente la Modalità Ambient e a introdurre un nuovo carattere. L'articolo Google Chromecast accoglie il Google Sans e una Modalità Ambient ridisegnata proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando le gesture per la navigazione in Chrome Canary : Google sta sperimentando l'utilizzo delle gesture per andare avanti e indietro durante la navigazione in Chrome Canary, il laboratorio di test di Google. In pratica, tramite uno swipe da sinistra verso destra e viceversa, è possibile andare avanti e indietro fra le pagine web visitate. L'articolo Google sta testando le gesture per la navigazione in Chrome Canary proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome risolverà il problema del “white flash” tra le pagine Web : Il team di Google Chrome ha deciso di porre fine una volta per tutte ad un aspetto che molto fastidioso, soprannominato "white flash" L'articolo Google Chrome risolverà il problema del “white flash” tra le pagine Web proviene da TuttoAndroid.

Google smette di produrre il Chromecast audio - ecco l’alternativa migliore : Google ha annunciato ufficialmente di avere dismesso la produzione del Chromecast audio. Si tratta del piccolo dispositivo che molti usano con soddisfazione per svecchiare vecchi impianti audio Hi-Fi. Collegando Chromecast audio è possibile usarli per riprodurre la musica digitale disponibile con le app per smartphone come per esempio Spotify. Oppure si può collegare il notebook e ascoltare la musica riprodotta da siti come YouTube e ...

Dite addio al Chromecast Audio - Google non rifornirà più lo store : Google non rifornirà più lo store con nuove scorte del Chromecast Audio, l'accessorio per la musica in streaming lanciato nel 2015. L'articolo Dite addio al Chromecast Audio, Google non rifornirà più lo store proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome blocca l'advertising invasivo in tutto il mondo : I filtri anti-ad di Chrome sono già attivi in USA, Canada ed Europa dall'anno scorso , l'estensione del blocco al resto del mondo rappresenta dunque una naturale continuazione del nuovo approccio ...

Il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi di Google Chrome si applicherà a livello globale nel 2019 : Lo speciale adblocker di Google Chrome, studiato per trovare applicazione soltanto nei confronti degli annunci "intrusivi", funzionerà a livello globale L'articolo Il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi di Google Chrome si applicherà a livello globale nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome testa la possibilità di saltare la pubblicità nei video PiP e la modalità scura : Stando a due nuovi commit. il team di sviluppatori di Google Chrome si sta preparando ad introdurre due importanti novità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Chrome testa la possibilità di saltare la pubblicità nei video PiP e la modalità scura proviene da TuttoAndroid.