È difficile salvare qualcuno in questo Napoli

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Il gioco di Pollyanna Se anche volessimo fare il gioco di Pollyanna e cercare di trovare qualcosa di buono in questa serata, francamente non sapremmo a quale santo votarci. Ilè stato surclassato dal Milan di Gattuso. Soprattutto dal punto di vista della determinazione. Uncompletamente spaesato nel primo tempo. Che si è fatto infilzare da Piatek, sul primo gol, come una squadra di terza serie. Ma anche nella ripresa, oltre a un onesto impegno – che sarebbe stato auspicabile anche nei primi 45 minuti – c’è stato ben poco. Un tiro di Ounas, un paio di calci d’angolo ben tirati da Ghoulam, e nulla più.Vogliamo fare l’elenco dei peggiori? Insigne è davvero un fantasma. Milik non ha beccato palla. Allan è stato tirato via da Ancelotti dopo 45 minuti. Ilnon aveva il tempo di alzare la testa. I rossoneri erano sempre addosso agli azzurri. ...