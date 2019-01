WRC - Citroen | quota 100 al Rallye Monte Carlo Ogier | ' Non davamo nulla per scontato'

WRC 2019 Rally Monte Carlo : grande festa per Ogier e Citroën : Sébastien Ogier e la Citroën hanno iniziato alla grande il WRC 2019 : il sei volte campione del mondo, al debutto con la C3 , si è aggiudicato il Rally di Monte Carlo . Il pilota transalpino ha terminato la corsa davanti a Thierry Neuville , 2° con la Hyundai i20 Coupé , e a Ott Tänak , 3° con ...

WRC 2019 Monte-Carlo - Citroen : Ogier al Comando : Dopo anni di tentativi andati a vuoto Pierre Budar, Responsabile di Citroen Racing, riesce a convincere il Campione del Mondo Sébastien Ogier, e il Navigatore Julien Ingrassia, a tornare in Rosso e a sedere sulla evoluta e convincente C3 WRC. Si decide anche per una Squadra 'corta', solo due Macchine, la seconda di ...

Il WRC scalda i motori : ecco tutte le novità dell'edizione 2019. Ogier 'torna' in casa Citroen : Da qui la mossa di far 'ritornare all'ovilè Sebastien Ogier e Julien Ingrassia, sei volte campioni del mondo Rally. Il loro debutto risale a dieci anni fa, al Rally di Gran Bretagna 2008. Dopo la ...

In occasione dell'Autosport International Show di Birmingham, teatro del lancio ufficiale della stagione WRC 2019, il Citroën Total World Rally Team presenta la nuova livrea delle C3 WRC affidate a Sébastien Ogier-Julien Ingrassia e a Esapekka Lappi-Janne Ferm. Una livrea inedita, pensata per celebrare i cent'anni della Marca, e su cui ritorna Red Bull al

Mondiale Rally - Ecco la nuova Citroën C3 WRC 2019 : Svelata oggi la nuova Citroën C3 WRC Plus che prenderà parte al Mondiale Rally 2019. La nuova livrea celebra il secolo di storia del costruttore francese e sfoggia sulle fiancate il marchio Red Bull che torna tra i partner principali insieme agli storici supporter Total e Michelin.Un traguardo da festeggiare. Per celebrare il centenario del marchio, la Citroën ha pensato di realizzare questa nuova livrea molto particolare: sul tetto della C3

Mads Ostberg non rinnova con Citroen ed è fuori dal WRC - per ora : i retroscena : L'ho fatto in precedenza e lo farò ancora!»: nel 2016 il simpatico driver aveva vissuto una situazione simile quando, alla fine della stagione, non fu confermato da M-Sport e fu costretto a disputare ...

WRC : Ostberg e Citroën sul terzo gradino in Australia : Le insidie della domenica non hanno impedito a Mads Ostberg e Torstein Eriksen di conquistare il terzo posto nel Rally d'Australia. Sulla scia della vittoria in Spagna, questo risultato conferma l'ottima seconda parte della stagione di cui il team Citroën è stato protagonista. Craig Breen e Scott Martin concludono al settimo posto. Attesa da giorni