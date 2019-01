Napoli | Ancelotti e De Laurentiis hanno detto no a 160 milioni del Psg per Koulibaly-Allan

Milan-Napoli - le voci. Ancelotti : "Un tempo regalato" - Gattuso : "Paquetà incredibile" : Milan-Napoli e un pareggio che frena la corsa di entrambe: i rossoneri rallentano nella lotta al quarto posto mentre gli azzurri abbandonano forse in via definitiva ogni speranza di rimanere in orbita ...

Ancelotti continua a spostare i confini di questo Napoli : Più spregiudicato sulla carta che in campo In campo, la formazione schierata da Ancelotti stasera contro il Milan non è stata all’altezza delle idee dell’allenatore. Il Napoli è stato molto più spregiudicato sulla carta che non sul campo. Specialmente nel primo tempo, come ha confermato Ancelotti a fine partita. Ma in questo 0-0 contro il Milan ci sono una serie di aspetti positivi da non sottovalutare. Innanzitutto il solo aver ...

Milan-Napoli - Ancelotti : “Avute tante opportunità. Ci è mancato solo il gol” : Milan-Napoli 0-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato del pareggio contro il Milan: “Cos’è mancato? Il gol. Nel primo tempo siamo stati troppo soft, dovevamo spingere di più. La ripresa è stata fatta bene, abbiamo avuto tante opportunità, ma abbiamo calciato sempre centralmente. Nulla […] L'articolo Milan-Napoli, Ancelotti: “Avute tante ...

Partita all’inglese - 0-0 tra Milan e Napoli. Espulsi Fabian e Ancelotti : Bene Malcuit e Zielinski Ancelotti schiera un Napoli a trazione anteriore, con Mertens, Insigne e Milik in campo dal primo minuto. Non cambia il sistema di gioco, con Callejon a destra e in mediana Fabian Ruiz e Zielinski. Gattuso ha tenuto Piatek in panchina fino a venti minuti dalla fine. Il Napoli fa la Partita. Non crea grandissime occasioni, soprattutto nel primo tempo cade spesso nell’imbuto rossonero. La più pericolosa è in avvio ...

Allan al Psg?/ Calciomercato - Ancelotti : 'Resta a Napoli - ma voleva andare in Francia' : La telenovela Allan al Psg sembra essersi risolta in favore del Napoli e il brasiliano non dovrebbe muoversi nel Calciomercato di gennaio.

Milan-Napoli - conferenza Ancelotti : “Allan rimane” : MILAN NAPOLI conferenza Ancelotti – Kalidou Koulibaly non sarà il capitano del Napoli nel match di domani contro il Milan. Ad escludere il gesto simbolico, dopo i cori razzisti di San Siro contro il senegalese e i due turni di stop scontati dal difensore senegalese per l’espulsione contro l’Inter, è stato il tecnico Carlo Ancelotti in conferenza […] L'articolo Milan-Napoli, conferenza Ancelotti: “Allan ...

Napoli - Ancelotti chiude caso Allan : «Non convocato ma resta con noi» : La doppia sfida al Milan all'orizzonte, gli affari di mercato nella testa. Carlo Ancelotti presenta alla stampa il match di domani contro i rossoneri in un San Siro che, poche settimane fa, non...