Magalli sta con una ragazza di 22 anni | il conduttore rompe il silenzio

Milano. Morte del tassista Eugenio FuMagalli : trovato il pirata : E’ stato arrestato dalla Polizia Stradale il giovane sospettato di avere provocato l’incidente a seguito del quale, nell’aiutare i feriti,

Migranti - Magalli frena Baglioni : "La conferenza stampa di Sanremo non era luogo giusto" : Dopo giorni di rumors, silenzi e smentite sembra essere arrivata una mezza verità: I fatti vostri non chiude. A dirlo è Giancarlo Magalli a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 dopo lo spauracchio dei ...

Striscia la Notizia - Magalli silurato? Agguato di Staffelli - volano parole grosse contro Flavio Insinna : A Striscia la Notizia, la consegna del Tapiro d'oro a Giancarlo Magalli. Il conduttore Rai è stato raggiunto da Valerio Staffelli perché il suo programma, I Fatti Vostri, cadrà vittima della mannaia del neo-direttore Carlo Freccero. Non andrà più infatti in onda. E Magalli, intercettato da Striscia

Striscia la notizia - Tapiro d’oro per Magalli : Staffeli punzecchia e lui risponde : Striscia la notizia, Tapiro d’oro a Giancarlo Magalli: ecco perché Valerio Staffelli lo ha intercettato Questa sera, lunedì 7 gennaio 2019, a Striscia la notizia assisteremo alla consegnata del Tapiro d’oro a Giancarlo Magalli. Il volto noto della Rai, nello specifico, è stato raggiunto da Valerio Staffelli per un preciso motivo che, come molti avranno […] L'articolo Striscia la notizia, Tapiro d’oro per Magalli: Staffeli ...

Marcello Cirillo a "Vieni da me" : "Magalli è stato un po' cattivello" : Marcello Cirillo, celebre conduttore televisivo, è intervenuto il 27 Dicembre a 'Vieni da me', lo show pomeridiano di Rai Uno diretto da Caterina Balivo. Nel 'gioco delle emoticon', a cui si deve ...

Marcello Cirillo a "Vieni da me" : "Magalli è stato un po euro cattivello" : Marcello Cirillo, celebre conduttore televisivo, è intervenuto il 27 Dicembre a "Vieni da me", lo show pomeridiano di Rai Uno diretto da Caterina Balivo. Nel "gioco delle emoticon", a cui si deve ...

Marcello Cirillo a "Vieni da me" : "Magalli è stato un po' cattivello" : Marcello Cirillo, celebre conduttore televisivo, è intervenuto il 27 Dicembre a 'Vieni da me', lo show pomeridiano di Rai Uno diretto da Caterina Balivo. Nel 'gioco delle emoticon', a cui si deve ...

La figlia di Magalli è stata ricoverata in ospedale. Lo sfogo sui social : "Non sto a morì" : Michela Magalli, secondogenita del conduttore Tv Giancarlo Magalli e nota influencer su Instagram, è stata ricoverata in ospedale. Nata dall'unione tra il conduttore e Valeria Donati (sono separati dal 2008), è stata lei a comunicarlo ai suoi fan tramite il canale Instagram. "Ringrazio tutti per i pensieri ed i messaggi dolci. Ieri volevo condividere con le persone che mi seguono la mia giornata, come faccio spesso, come una ...

MICHELA Magalli - FIGLIA DI GIANCARLO IN OSPEDALE/ Sfogo su Instagram : "Condizioni gravi? Non sto morendo!" - IlSussidiario.net : MICHELA MAGALLI, FIGLIA di GIANCARLO in OSPEDALE. Su Instagram scrive: "Non c'è ancora una diagnosi, potrebbe essere...". Ultime notizie

Matteo Salvini razzista? Magalli si schiera con Matteo Salvini : "Matteo Salvini razzista? No, direi che è un protezionista". Giancarlo Magalli, popolare conduttore Rai, si schiera dalla parte del ministro dell'Interno. E lo fa a Cantiere Italia, l'assemblea organizzata dal Movimento nazionale per la sovranità di Gianni Alemanno e Francesco Storace. Magalli è stato uno degli ospiti d’onore e non si è fatto certo pregare per tessere le lodi del vicepremier. "Più che odiare gli stranieri preferirebbe che non ...