Ferrari 812 Superfast by Novitec | tuning aerodinamico

Ferrari 812XX : ecco come potrebbe essere l’erede della 599XX Evo : l’erede della vettura track-day 599XX potrebbe avere le forme di questo splendido lavoro firmato da E.Milano Il programma XX è dedicato ai clienti migliori (e più facoltosi) della Casa di Maranello e permette di acquistare e di guidare automobili sviluppate appositamente per la pista (ma che non si possono usare per le competizioni) . L’ultima vettura appartenente a questo programma prende il nome di 599XX Evo, derivata dalla 599 GTB e ...