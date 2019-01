Empoli-Genoa 1-3 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Colpo salvezza del Genoa - blitz sul campo dell’Empoli : in gol anche Sanabria [FOTO] : 1/12 Marco Bucco/LaPresse ...

Highlights Empoli-Genoa 1-3 - VIDEO e sintesi della partita. Successo esterno per gli uomini di Prandelli : Successo in trasferta per la formazione di Prandelli che vince con il risultato di 1-3 in casa dell’Empoli e conquista tre punti importanti per la classifica nel posticipo della 21a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Il Genoa ha trovato il vantaggio nel primo tempo con Kouamé al 18′, ma la squadra toscana ha acciuffato il pareggio nella ripresa con Di Lorenzo al 63′. Due reti in rapida successione della compagine ...

Posticipo Serie A - Empoli-Genoa 1-3 : 22.21 Colpo del Genoa che passa 3-1 in casa dell'Empoli nel Posticipo del 21° turno Empoli pericoloso al 15' con Zajc (palo esterno).Genoa in vantaggio al 18':lancio di Criscito per Kouame che si beve Veseli e batte Provedel in diagonale. Nella ripresa al 62' c'è il pari empolese con Di Lorenzo che deposita in rete dopo un errore di Radu. Liguri ancora avanti con un bel tiro a giro di Lazovic (70'). E subito dopo arriva il tris genoano con il ...

Empoli-Genoa - 1-3 : Rossoblù in vantaggio con Kouame, poi Lazovic. E nella ripresa va in gol anche il nuovo centravanti Sanabria, all’esordio in rossoblù

Empoli-Genoa - 0-1. Rete di Kouame : Rossoblù in vantaggio con Kouame. Prandelli conferma la difesa a 4. Il nuovo centravanti Sanabria in panchina, insieme a Medeiros e Sturaro

Empoli-Genoa 0-1 LIVE : LA CRONACA DELLA PARTITA Primo tempo 40' Brutto intervento di Bessa su Di Lorenzo, giallo per l'italo brasiliano 37' Ancora un miracolo di Radu. Il portiere rossoblù di piede respinge il tiro a botta ...

Empoli-Genoa : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali EMPOLI , 3-5-1-1, : Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Zajc; Caputo. All.: Iachini GENOA , 4-2-3-1, - da confermare : Radu; ...

