ilfattoquotidiano

: Decretone, Mattarella ha firmato il testo su reddito di cittadinanza e quota 100 - fattoquotidiano : Decretone, Mattarella ha firmato il testo su reddito di cittadinanza e quota 100 - vincenzo897l : RT @MPenikas: FQ: Decretone, Mattarella ha firmato il testo su reddito di cittadinanza e quota 100 - Alberto00766701 : RT @AleAmitrano: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena firmato il #decretone che prevede il #RedditodiCittadinanza e… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Il presidente della Repubblica Sergiohaed emanato ilcontenente le misure suldie la100 per andare in pensione.aveva ricevuto ilcon il bollino della Ragioneria generale dello Stato venerdì sera. Il decreto è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e verrà trasmesso alle Camere che devono convertirlo in legge. Dal Consiglio dei ministri che ha approvato ilsono passati 11 giorni.L'articolohailsudi100 proviene da Il Fatto Quotidiano.