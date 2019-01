Uccisa ad Alghero | 92mila euro per figli

Alghero - i cittadini adottano i figli di Michela Fiori - Uccisa dal marito : La loro mamma è morta, uccisa dal padre, ma loro non resteranno soli. I figli di Michela Fiori , la quarantenne di Alghero strangolata dal marito dal quale si stava separando, sono stati 'adottati' dai con cittadini . Per aiutare i bambini, che hanno 8 e 12 anni, e andranno a vivere a Genova dalla nonna, il sindaco, Mario Bruno, ha fatto una delibera con la quale ha avviato una raccolta fondi a loro favore. Ha raccontato la storia al ...

Catanzaro - Uccisa coppia in tabaccheria : fermato il cognato della donna che era il suo ex. Femminicidio ad Alghero : È entrato nella tabaccheria di Francesca Petrolini, 53 anni, e ha ucciso lei e il suo compagno, Rocco Bava, di 43. Sospettato di avere fatto fuoco dentro il negozio di Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro, è il cognato 67enne della donna, col quale aveva avuto una relazione dopo la morte di suo marito. I carabinieri di Soverato e di Catanzaro lo hanno trovato a casa di un amico, e l’hanno portato in caserma per ...