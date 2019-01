Cacciatore ucciso dal compagno di battuta al cinghiale a Foggia

Un Cacciatore è stato ucciso per errore da un compagno nel Foggiano : Un cacciatore ha sparato per errore contro un compagno e lo ha ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale ad Apricena (Foggia). dove un cacciatore è stato ucciso per errore da un altro cacciatore . La vittima è Giovanni Squarcella, 57 anni, di San Giovanni Rotondo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due stavano effettuando una battuta di caccia al cinghiale, in località Ponte La Rocca, nelle campagne di Apricena quando uno dei ...

Cacciatore scambia il figlio per un cervo : ucciso 18enne in Russia : Pensa fosse un cervo. E ha premuto il grilletto. In realtà il Cacciatore ha colpito suo figlio , che è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. È successo in Russia , nel circondario autonomo di ...