Serie B Salernitana-Lecce 1-2. Decidono Mancosu e Palombi : SALERNO - Vittoria esterna del Lecce che passa all'Arechi battendo la Salernitana per 2-1. Le reti degli ospiti arrivano entrambe nel corso della prima frazione di gioco, quando i giallorossi partono ...

Calciomercato Serie B : Cosenza saluta Baclet e punta un big - Salernitana e Livorno attive : Il Calciomercato di Serie B continua ad avere tante novità: nella giornata di ieri sono arrivate tante ufficialità. Le società più attive in queste ore sono Carpi (che ieri ha ufficializzato il giovane centrocampista Coulibaly dall'Udinese), Salernitana (che segue Acampora e ci sta provando in queste ore con bomber Calaiò seguito da diversi club di Serie B), Livorno (che dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kupisz è vicinissimo all'attaccante ...

Video/ Palermo Salernitana - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 20giornata - : Video Palermo Salernitana , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie B, colpaccio campano nell'anticipo della 20giornata.

Risultati Serie B live - impresa della Salernitana : blitz sul campo del Palermo [FOTO] : 1/17 Davide Anastasi/LaPresse ...

DIRETTA PALERMO SALERNITANA / Risultato live 0-0 - streaming video Rai : le formazioni ufficiali - via! - Serie B - : DIRETTA PALERMO SALERNITANA, streaming video Rai: i rosanero sono la capolista del campionato di Serie B, che riparte oggi dopo la sosta invernale.

morto Phil Masinga - ex calciatore di Bari e Salernitana in Serie A. Aveva 49 anni : Il calcio piange Philemon Masinga . L'ex calciatore di Bari e Salernitana è infatti morto a soli 49 anni : ad annunciarlo la Federazione calcistica sudafricana. Secondo i media locali, l'ex attaccante ...

Calciomercato Serie B live : Salernitana e Benevento - nuovi bomber in arrivo : E senza dubbio una settimana di fuoco quella che inizierà lunedì per il Calciomercato di Serie b. Sono tantissime le trattative aperte, alcune delle quali si stanno chiudendo proprio in queste ore. Calciomercato Serie B in diretta: 12 Gennaio Ore 12.00: il Lecce insiste per Budimir. Il Crotone al momento fa resistenza. L'alternativa più accreditara per l'attacco dei salentini resta Tumminello, giovane punta dell'Atalanta. Ore 11.50: secondo ...

Video/ Cosenza-Salernitana - 0-0 - : highlights e gol della partita - Serie B - 18giornata - : Video Cosenza-Salernitana , 0-0, : highlights e gol della partita valevole per la 19giornata di Serie B. Gregucci e Braglia evitano di farsi male.

Serie B - 17ª giornata : il Lecce torna a volare - vincono Salernitana e Cosenza : Domenica in campo per la Serie B, che dopo i tre anticipi di ieri si prepara a completare il quadro della 17ª giornata. Vince la Salernitana nel match delle 12.30, con l'1-0 al Foggia firmato dal gol ...

Serie B : Salernitana-Foggia 1-0 : ANSA, - NAPOLI, 23 DIC - La Salernitana batte 1-0 il Foggia e bagna con un successo la prima di Angelo Gregucci sulla panchina dei campani. Esordio amaro, invece, per l'allenatore dei pugliesi ...