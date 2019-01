Salvini | ' Higuain via? I mercenari non mi piacciono'

Salvini ed il mercato del Milan : “Higuain mercenario - meglio Piatek che è comunitario” : Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha parlato del calciomercato del Milan che ha ceduto Higuain al Chelsea e preso Piatek dal Genoa Matteo Salvini ha detto la sua in merito all’avvicendamento in attacco nel Milan, via Higuain dentro Piatek, con una battuta forse evitabile: “Sono felice della partenza di Higuain. L’attaccammento alla maglia è fondamentale, se ne è andato e abbiamo vinto. Vada altrove. I mercenari ...

Salvini durissimo su Higuain : “un mercenario” : “Sono felice della partenza di Higuain. L’attaccammento alla maglia è fondamentale, se ne è andato e abbiamo vinto. Vada altrove. I mercenari in politica e nel calcio non mi piacciono. Se mi piace Piatek? Molto. Poi è un comunitario (ride, ndr)”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, Ministro dell’Interno e leader della Lega Nord, oggi a Milano, in un incontro, in piazza Oberda. Su Milan-Napoli: “fiducia ...

Salvini : 'Higuain mercenario - felice del suo addio. Piatek ok - è comunitario...' : I mercenari in politica e nel calcio non mi piacciono. Se mi piace Piatek? Molto. Poi è un comunitario, ride, ndr,'.

Milan - la festa della Curva Sud e la nuova frecciata di Salvini ad Higuain [FOTO] : 1/24 Vince Paolo Gerace/LaPresse ...

Salvini contro l’attaccante del Milan Higuain : “comportamente indegno il suo!” : Salvini va giù pesante contro l’attaccante rossonero Gonzalo Higuain Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain: è la decisione del giudice sportivo della serie A, per l’espulsione per proteste contro l’arbitro Mazzoleni in Milan-Juve, “essendosi avvicinato in modo scomposto e minaccioso”. E strali del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, contro l’attaccante. “Domenica ero a San Siro con mio ...

Salvini contro Higuain : mi sono vergognato - poche 2 giornate : «Comportamento indegno» La squalifica di due giornate a Gonzalo Higuain fa discutere anche la politica. Quella milanista non si arrocca in difesa del calciatore, anzi. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini usa parole dure nei confronti dell’argentino. Leggiamo dalla Gazzetta: «Domenica ero a San Siro con mio figlio e mi so­no vergognato per il comporta­mento del nostro centravanti che e` stato indegno. Sei pagato milioni di euro ...

Salvini contro l’attaccante del Milan Higuain : “comportamente indegno il suo!” : Salvini va giù pesante contro l’attaccante rossonero Gonzalo Higuain Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain: è la decisione del giudice sportivo della serie A, per l’espulsione per proteste contro l’arbitro Mazzoleni in Milan-Juve, “essendosi avvicinato in modo scomposto e minaccioso”. E strali del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, contro l’attaccante. “Domenica ero a San Siro con mio ...