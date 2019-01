Quagliarella | Io come Batigol?Da brividi

Sampdoria-Udinese - Quagliarella da record : 'Io come Batistuta? Sono emozionato - ho i brividi' : "Nazionale? Decide Mancini, io penso a fare bene" Continua Quagliarella, intervistato da Sky Sport a fine partita. Doppietta contro l'Udinese e 4-0 della Samp, in gol anche con Linetty e Gabbiadini, ...

Quagliarella - record come Batistuta : in gol per 11 partite di fila : GENOVA - Missione compiuta: Fabio Quagliarella aggancia Gabriel Omar Batistuta segnando per l'undicesima partita di fila. Il record del bomber argentino ex Fiorentina e Roma è stato raggiunto dal ...

Sampdoria - tutti per Quagliarella - e il record - . Defrel favorito come spalla : tutti per Quagliarella: Giampaolo non teme l'effetto-primato ma, al contrario, è convinto che la maturità del suo capitano potrà aiutare Quagliarella a eguagliare, domani, il primato assoluto di ...

Zapata e Quagliarella re del gol come CR7 : Rotture burrascose col Napoli Almeno per 24 ore, anzi qualcuna in più, fino a Juventus-Chievo di domani sera la classifica marcatori reciterà: Cristiano Rnaldo 14 gol, Quagliarella 14 gol, Zapata 14 gol. Col portoghese che ha realizzato 4 rigori, Quagliarella 2 e Duvan 1. È una classifica marcatori che parla napoletano. Anche se un napoletano del passato. I protagonisti della prima giornata di ritorno sono senza dubbio, almeno fin qui, Duvan ...