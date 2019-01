Papa Francesco | I migranti sono i cristi di oggi ...

Papa Francesco a Panama/ 'I migranti sono i Cristi di oggi - assurdo identificarli come il male sociale' : Papa Francesco a Panama/ Il Santo Padre si rivolge alla platea di giovani: "I migranti sono i Cristi di oggi, assurdo identificarli come il male sociale"

Papa Francesco : "Assurdo identificare i migranti come male sociale" - : Il Pontefice è nel Paese centro-americano per la via crucis della Giornata mondiale della gioventù. Davanti a 400mila persone ha lanciato un monito sugli "abusi e l'indifferenza contro i Cristi di ...

Papa Francesco a Panama - domenica la Santa Messa in tv su Raiuno e Tv2000 : In questi giorni Papa Francesco è impegnato a Panama nelle celebrazioni per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Arrivato in loco, il Santo Padre è stato accolto dall'arcivescovo di Panama e da una moltitudine di giovani provenienti da oltre 150 Paesi. Per Bergoglio si tratta della terza GMG. Tra canti, balli e spettacoli, c'è stata anche la presentazione dei Santi Patroni della rassegna, tra i quali Oscar Arnulfo Romero, canonizzato ...

Il Volo a Panama con Papa Francesco per la giornata mondiale della gioventù : ' Il Volo ', il trio che ha conquistato le platee internazionali, sarà in gara al 69° Festival di Sanremo , in programma al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio, con 'Musica che resta'. Intanto sabato ...

Gina Lollobrigida e Javier Rigau - matrimonio annullato da Papa Francesco : "Nozze inesistenti" : Gina Lollobrigida, negli anni scorsi, era stata più volte ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live per raccontare del suo matrimonio con Javier Rigau e, soprattutto, per prendere le distanza da quel legame. L'attrice aveva sottolineato che le nozze erano, per lei, da considerarsi nulle:La mia firma sulla procura del matrimonio non è la mia. E' una firma che hanno cercato di copiare. E' una firma tentennante. Sono firme false fatte a ...

Il Volo canta davanti a Papa Francesco : Il Volo si prepara per il prossimo Festival di Sanremo, dal 5 al 9 febbraio,, in gara con il brano pop-rock 'Musica che resta'. Prima ancora di sbarcare sul palco del Teatro Ariston, Piero Barone, ...

Papa Francesco a Panama : "Non voglio una Chiesa più cool" : Panama , askanews, - Papa Francesco non vuole una Chiesa "più divertente o più 'cool'" per attirare nuovi fedeli. "Vogliamo dirvi di non avere paura, di andare avanti con questa energia rinnovatrice e ...

Papa Francesco - il sondaggio che fa godere Matteo Salvini : chi sono i 'buoni'? : Mentre la sinistra lo dipinge come un politico cinico e senza cuore per la sua politica di respingimenti sul fronte dell' immigrazione, Salvini viene considerato invece dagli italiani uno degli ...

Papa Francesco - il sondaggio che fa godere Matteo Salvini : chi sono i "buoni"? : Dopo Papa Francesco, per gli italiani il personaggio che aiuta di più il prossimo è il leader della Lega Matteo Salvini. È il risultato di un sondaggio effettuato dalla Eumetra Mr di Renato Mannheimer e presentato ieri a Milano. Secondo il campione, il 23% degli intervistati reputa Bergoglio la pers

Papa Francesco a Panama : 'non voglio una Chiesa più 'cool'' : Panama, 25 gen., askanews, - Papa Francesco non vuole una Chiesa 'più divertente o più 'cool'' per attirare nuovi fedeli: lo ha detto davanti alle migliaia di giovani raccolti a Panama per la Giornata ...

Il Papa a Panama tra malati di Aids. Raul : così accolgo Francesco : Raul ha 31 anni, indigeno di una delle sette etnie a Panama. Due anni fa è arrivato a questo centro dopo aver contratto il virus dell'Hiv che lo ha paralizzato alle gambe. Sarà lui, domenica 27 gennaio, ad accogliere Papa Francesco e a raccontare la sua testimonianza di fede. Qui siamo alla casa Hogar del Buen Samaritano, una struttura nata nel 2005 a Est del centro di Panama, dove infermieri e volontari assistono e accolgono persone affette da ...

Cosa pensa Papa Francesco dei social media : Roma, 24 gen., askanews, - 'Se Internet rappresenta una possibilità straordinaria di accesso al sapere, è vero anche che si è rivelato come uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e alla ...

Panama - una folla immensa accoglie Papa Francesco : Una folla immensa ha accolto Papa Francesca a Panama dove resterà fino al 28 gennaio, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Oltre 2 mila giovani per Bergoglio salutato con danze ...

Papa Francesco a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù : Ad essi rivolgerà un appello affinché diventino protagonisti di un impegno di rinnovamento della società, affinché il mondo - oggi dominato dalle ingiustizie sociali, diventi pi§ dignitoso. "Non ...