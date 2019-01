Io sto con Lino Banfi E chi ha diffuso falsità si vergogni!

Crociere del Gusto con i prodotti della Franciacorta : I divertimenti non mancano: bagni nelle piscine, balli nelle discoteche, spettacoli in teatro, giochi al casino e lotterie di bordo, feste etniche o a tema. Giochi e intrattenimenti per grandi e ...

Scherma – Fioretto maschile : due azzurri sul podio a Tokyo - Garozzo e Foconi chiudono al terzo posto : Una prestazione eccellente per entrambi gli azzurri che fa da ottimo preludio al Grand Prix FIE di Torino, in programma dal 8 al 10 febbraio Daniele Garozzo ed Alessio Foconi salgono sul terzo gradino del podio della tappa di Tokyo del circuito di Coppa del Mondo di Fioretto maschile. L’ItalFioretto continua ad essere protagonista sulla scena internazionale e, così come due settimane fa a Parigi, anche sulle pedane giapponesi piazza ...

Sofia Goggia - secondo posto nel SuperG di Garmish al rientro in coppa del mondo. Quarta Federica Brignone : Che fosse un fenomeno di quelli che nascono solo ogni cento anni, l'avevamo già capito nella scorsa incredibile stagione. Ma se c'era bisogno di un'ulteriore conferma, Sofia Goggia l'ha voluta gridare ...

Milano - bastoni e coltelli nel nuovo video degli scontri del 26 dicembre : ecco come è iniziato tutto : A seguito degli scontri tra ultras in via Novara a Milano che hanno preceduto l’incontro di calcio Inter Napoli del 26 dicembre 2018, con il conseguente decesso di un tifoso, la questura del capoluogo lombardo, d’intesa con l’autorità giudiziaria, ha svolto un’attività di indagine che ha consentito di individuare subito nove ultras interisti resisi protagonisti dell’aggressione ai supporter partenopei e di arrestarne 6, 3 dei quali ...

L’Aquila. Berlusconi : Governo composto da persone assolutamente inadeguate : Il leader di Forza Italia dall’Aquila auspica che il Governo “cada ogni giorno che arriva”. Acclamato dai “gilet azzurri”, Silvio

Inter - addio a Erick Thohir : zero tituli - ma ha rimesso a posto i conti : Erick Thohir, imprenditore indonesiano, è stato infine liquidato da mr Zhang. Il 31,05% delle azioni dell' FC Internazionale da lui possedute è passato ufficialmente nelle mani del fondo di investimento LionRock Capital, con sede a Hong Kong, con quest' ultimo che dovrebbe aver versato una cifra vic

Elicottero contro l’aereo - l’istruttore sopravvissuto : “Non avevamo visto l’elicottero” : “Ci stavamo avvicinando alla zona di atterraggio, la manovra era già iniziata, all’improvviso ci siamo trovati davanti l’Elicottero, non lo avevamo visto”. E’ quanto ha riferito – secondo quanto appreso dall’ANSA – Philippe Michel, di 55 anni, istruttore di volo di Mennecy, sopravvissuto all’incidente avvenuto sotto il Rutor tra un ultraleggero e un Elicottero adibito al servizio di ...

Mark Zuckerberg ha risposto a sei accuse contro Facebook : Il fondatore del più grande social network al mondo scrive che 'i principi più importanti in materia di dati sono trasparenza, scelta e controllo'. E si dimostra disponibile a una 'regolamentazione ...

PPD : Pfister - siamo l'ultimo pilastro della concordanza rimasto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Mark Zuckerberg ha risposto a sei accuse contro Facebook : Mark Zuckerberg difende Facebook, punto per punto. E lo fa da un pulpito inedito: non in un post o un'intervista ma con un commento firmato sul Wall Street Journal. “Di recente ho sentito molte domande sul nostro modello di business, quindi voglio spiegare i principi in base ai quali operiamo”. L'articolo è una replica ad alcuni nodi sulla gestione dei dati e delle inserzioni pubblicitarie. Non a caso si intitola “The Facts About Facebook” ...

Fabrizio Corona - la confessione su Ilary Blasi : 'Ebbe una storia di se** con un mio amico' : Fabrizio Corona è un fiume in piena e nel suo libro autobiografico è tornato a parlare di Ilary Blasi, la padrona di casa del Grande Fratello Vip, con la quale ha avuto degli accesissimi scontri nel bel mezzo dell'ultima edizione del reality show. Questa volta Corona è tornato a parlare del passato della signora Totti e in particolare del modo in cui sarebbe arrivata al mondo dello spettacolo, rivelando aneddoti piccanti che la riguardano e che ...

WWE - contatti con Khabib Nurmagomedov! Il retroscena firmato dal fighter UFC : “mi hanno chiesto di partecipare a…” : La WWE avrebbe contattato Khabib Nurmagomedov: a svelarlo è lo stesso fighter UFC che spiega di essere stato invitato a The Greatest Royal Rumble Negli ultimi anni, WWE e UFC stanno guardando ai rispettivi roster, al fine di ‘scambiarsi’ qualche stella pronta per una nuova carriera in un’altra disciplina. È capitato con Brock Lesnar e CM Punk, desiderosi di provare a misurarsi nelle MMA, mentre il percorso inverso lo ha ...

Musetti conquista gli AusOpen juniores : è il primo italiano nella storia : Impresa di Lorenzo Musetti. Il 26 gennaio il teenager di Carrara ha conquistato il titolo degli Australian Open juniores, battendo in tre set intensi lo statunitense Emilio Nava, con un punteggio di 4-...

L'antipopulista d'autore che aveva già previsto l'Italia al contrario di oggi : Sì forse degli elogi o degli auguri di questi giorni, Giorgio Gaber avrebbe sorriso oppure ne avrebbe fatto un testo. Alla maniera sua e di quell'altro geniaccio di Sandro Luporini. Il Signor G compie ottant'anni, chissà cosa penserebbe dell'Italia di oggi, sarebbe felice oppure no e via dicendo.Ma non ha molto senso ora chiedersi se questo fuoriclasse in senso letterale (gli altri erano omologati in classe, lui no) avrebbe titolato una canzone ...