Eternit di Bagnoli | rinviato a giudizio l’ex manager Schmidheiny

(Di sabato 26 gennaio 2019) L'imprenditore svizzero Stephan, ex amministratore delegato di, è statodal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale in relazione alla morte di sei operai e due loro familiari per cancro provocato da esposizione all' amianto nello stabilimentodi, quartiere della periferia napoletana. Il processo comincerà il 12 aprile davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli.L"ex amministratore delegato è imputato nel capoluogo campano nell"ambito di un processo più ampio partito a Torino. L"accusa più grave ai danni di Stephanriguarda 258 operai morti di mesotelioma, una malattia causata dall"amianto prodotto da. A Napoli l"Osservatorio Nazionale Amianto-Ona si è costituito parte civile.I legali dell"exdidifendono ...