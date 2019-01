Biathlon | Mass start maschile Anterselva 2019 27 gennaio | programma | orario e tv

Biathlon - Mass start femminile Anterselva 2019 (27 gennaio) : programma - orario e tv. L’elenco delle partecipanti : Domani alle ore 12.45 andrà in scena la Mass start femminile della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 ad Anterselva (Italia). Sulle nevi tricolori le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vogliono regalare altre emozioni al pubblico presente. Dopo il primo e terzo posto di “Doro” e della sappadina, l’occasione è ghiotta per fare ancora bene anche in questo format. Di sicuro non sarà un’impresa facile perché le ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Dorothea Wierer : “Non sono al massimo della forma ma ho dato tutto” : Davanti al pubblico di casa Dorothea Wierer ha tirato fuori gli artigli nella Sprint di Anterselva, gara di apertura della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2019. Nonostante l’altoatesina nativa di Rasun non sia al 100% della forma, si deve accontentare dell’ottavo posto finale, con un errore commesso nella seconda serie nella quale ha pazientato in modo insolito per i suoi standard, prima di colpire i bersagli. Le sue ...

Biathlon - mass start femminile di Ruhpolding : vince Preuss - Vittozzi 11ª : Biathlon, mass start femminile di Ruhpolding: Lisa Vittozzi ha perso una ghiotta occasione finendo all’11° posto, vittoria alla Preuss Ha aspettato un po’, forse di più rispetto ai suoi standard e alla fine ha sparato: Lisa Vittozzi poteva ripartire in scia a Franziska Preuss e contenderle la vittoria della mass start di Ruhpolding insieme alla norvegese Ingrid Tandrevold, invece ha mancato il bersaglio proprio all’ultimo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : nella mass start femminile si impone Franziska Preuss. Lisa Vittozzi 11ma - Dorothea Wierer 19ma : La 12.5 km mass start femminile di Biathlon, che conclude la tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding, in Germania, sorride alla padrona di casa Franziska Preuss, che precede la norvegese Ingrid Tandrevold e la slovacca Paulina Fialkova, la quale guadagna in classifica generale sulle nostre Lisa Vittozzi, oggi 11ma, e Dorothea Wierer, 19ma al traguardo. Gruppone compatto fino al primo poligono, dove peraltro gli errori sono pochi: a sbagliare però ...

Biathlon - mass start di Ruhpolding : Johannes Boe continua a dominare : Biathlon, mass start di Ruhpolding: Johannes Boe continua a vincere stracciando gli avversari, male l’unico azzurro al via Hofer Lo strapotere di Johannes Boe continua. Il dominatore della stagione si prende anche la mass start di Ruhpolding con un ultimo giro spettacolare che ha infiammato il pubblico. Il norvegese si è messo alla guida di un gruppetto con Martin Fourcade e Julian Eberhard, andando a caccia dei tre che avevano ...

Biathlon - Mass start Ruhpolding 2019 : impressionante dimostrazione di forza di Johannes Boe. Battuti in volata Eberhard e Martin Fourcade : Una vittoria all’ultimo respiro ed una grande dimostrazione di forza. Il norvegese Johannes Boe conquista anche la Mass start della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Ruhpolding (Germania), nono successo stagionale su dodici gare e 31° sigillo in Coppa del Mondo. Una gara vinta in volata davanti all’austriaco Julian Eberhard (+0″6) e al francese Quentin Fillon Maillet (+2″8). Quarto posto per Martin Fourcade ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Johannes Boe è imbattibile - 22esimo Hofer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile a Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche ci aspetta una gara dalle palpitanti emozioni dove potrà accadere di tutto e, come sempre, sarà una sfida tra precisione e velocità. Sarà caccia aperta a Johannes Boe. Il norvegese, dominatore assoluto in questa prima parte di stagione, vuol allungare la propria striscia ...

LIVE Biathlon - Mass start femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : gara chiave per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per la classifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile a Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche ci aspetta una gara dalle palpitanti emozioni dove potrà accadere di tutto e, come sempre, sarà una sfida tra precisione e velocità. Una gara chiave per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi in classifica generale. Le due atlete nostrane, infatti, occupano i primi due posti della ...

Biathlon oggi - 20 gennaio - - Mass start Ruhpolding 2019 : orari e programma delle gare. Come vederle in tv e streaming : oggi, 20 gennaio, giornata di chiusura a Ruhpolding , Germania, della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche assisteremo alle

Biathlon oggi (20 gennaio) - Mass start Ruhpolding 2019 : orari e programma delle gare. Come vederle in tv e streaming : oggi, 20 gennaio, giornata di chiusura a Ruhpolding (Germania) della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche assisteremo alle due Mass start (maschile e femminile) e lo spettacolo sarà garantito. In casa Italia le attenzioni saranno soprattutto al femminile dove Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono tra le favorite per il successo, dopo quanto fatto vedere precedentemente. In particolare, la sappadina, reduce ...

Biathlon - Mass start maschile Ruhpolding 2019 : le startlist ed i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giunge a conclusione a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 20 gennaio, a partire dalle ore 12.15 è in Programma la Mass start maschile, e l’Italia sarà rappresentata al via dal solo Lukas Hofer, unico azzurro a rientrare tra i trenta in gara. Di seguito il Programma completo della Mass start maschile di Ruhpolding con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in ...

Biathlon - Mass start femminile Ruhpolding 2019 : le startlist ed i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si conclude a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 20 gennaio, a partire dalle ore 14.40 è in Programma la Mass start femminile, e l’Italia avrà al via le prime due della classifica generale di Coppa del Mondo, ovvero Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Di seguito il Programma completo della Mass start femminile di Ruhpolding con l’orario e la startlist. L’evento sarà ...