Wired Italia torna al Sud con il Wired Digital Day

(Di venerdì 25 gennaio 2019)in Puglia, per la seconda volta nel Mezzogiorno, ilDay, evento che ha lo scopo di raccontare come ile e la ricerca tecnologica e scientifica stiano trasformando il mondo dell’imprenditoria e favorendo lo sviluppo di nuove competenze.Promosso da Regione Puglia e dalla sua società in house Puglia Sviluppo e realizzato da, brand Condé Nast sinonimo di innovazione, tecnologia e ricerca, si terrà venerdì 1° febbraio a Bari, al Teatro Margherita, dalle 9:30 alle 15:30.La manifestazione, alla sua seconda edizione, è aperta al pubblico. Si tratta di una giornata di incontri dedicata al mondo degli imprenditori e dei liberi professionisti, degli investitori, delle istituzioni e degli studenti.Il focus sarà sull’impatto positivo delle politiche regionali in materia di innovazione e di attrazione degli investimenti: aerospazio e space economy, ...