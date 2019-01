Venezuela,Maduro apre ma Guaido'rifiuta

: Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di #Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto p… - matteosalvinimi : Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di #Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto p… - Antonio_Tajani : Seguo con attenzione gli sviluppi in Venezuela ????@jguaido, al contrario di Maduro, è stato eletto democraticamente.… - riotta : Difendere #Maduro oggi significa aver perduto di vista cosa significhino democrazia e libertà. Crescita e sviluppo.… -

Il presidenteno,, si è detto "pronto a incontrare'", il capo dell'opposizione e autoproclamato presidente del Paese. Ma Guaidò ha respinto la proposta: "No a un falso dialogo", ha dichiarato. Il Messico si era offerto di ospitare il negoziato. In un comizio a Caracas' ha fatto appello per una "rivoluzione pacifica e civile senza precedenti: torneremo nelle strade da domani con incontri in piazza e da domenica, quando sarà il momento di parlare ai militari". E ha promesso amnistia ai funzionari regime.(Di venerdì 25 gennaio 2019)