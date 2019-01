THE FLASH - Recensioni episodi 5x10 "The Flash & The Furious" - 5x11 "Seeing Red"

lostinaflashforward

(Di sabato 26 gennaio 2019) Mi chiamo Barry Allen e sono il papà più veloce del mondo.Faccio una piccola premessa. Io adoro la serie The, eè il mio supereroe preferito, però che cavolo in queste ultime due stagioni stanno facendo lo schifo con le puntate, è normale che uno poi si incazza e scrive cose brutte!Ora andiamo ad analizzare le puntate:Partiamo con dire che laè la puntata più inutile di tutte e 5 le stagioni. Totalmente dedicata a Nora. Ho capito che vuoi spiegare perché viene dal futuro, ma non c'è bisogno di farlo durare 40 minuti! Tra l'altro mettono fuori giocoa caso. Nelle altre stagioni, se lui nella puntata non faceva nulla era per questioni gravi, come la perdita di poteri oppure era prigioniero della Forza della Velocità, qui invece è semplicemente chiuso in una cella perché non riesce a smettere di vibrare! Quello che dico io è che si, è rinchiuso, ma almeno ...