L’impatto dei “noise traders” sui mercati finanziari

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Prima di comprendere quale sia l’impatto che i cosiddetti noise traders potrebbero avere suie come le loro azioni influenzano le piattaforme di trading, cerchiamo di capire chi sono questi nuovi commercianti. Noise trader è generalmente un termine utilizzato per descrivere gli investitori che prendono decisioni in merito all’acquisto e alla vendita di trade, senza consultare o utilizzare consulenti professionali o analisi fondamentali. Il trading dei cosiddetti noise traders, tende ad essere impulsivo e basato su esuberanza irrazionale, paura e avidità. In genere questi investitori seguono le tendenze di mercato e reagiscono in modo esagerato a notizie buone e cattive.I noise trader contribuiscono in modo sostanziale con i loro scambi nei giorni di negoziazione ad alto volume. Questa categoria di trader comprende investitori alle prime armi e talvolta ...