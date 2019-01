Emanuela Tittocchia ' Io e Mariano Catanzaro felici' ' Le sue ex mi scrivono cose strane e

Emanuela Tittocchia choc a Pomeriggio 5 : «Ho rischiato di morire per un intervento al seno» : Emanuela Tittocchia avrebbe rischiato di morire per un intervento al seno. L'ex volto di Centovetrine e Un posto al sole, ospite oggi a Pomeriggio 5, ha raccontato di una brutta disavventura...

Emanuela Tittocchia : "Mariano Catanzaro? Mi piacerebbe riprovarci" : Emanuela Tittocchia, attrice e presenza fissa dei talk di Barbara D'Urso e Federica Panicucci, ha rivelato, per la prima volta, al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, i motivi dell'allontanamento dall'ex tronista Mariano Catanzaro. 'Colpa', si fa per dire, dell'ex fidanzato Biagio D'Anelli: A Capodanno il mio agente mi aveva fissato una serata. Mariano mi aveva chiesto di unirsi a noi e io gli avevo detto di sì. Così avevo ...