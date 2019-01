Dei ricercatori hanno creato un robot ispirato alle piante rampicanti

Gubbio : domani 'È la sera Dei miracoli' serata evento al 'Cassata " Gattapone' con i ricercatori Pelicci e Mattoli : ... in programma domani giovedì 24 gennaio, a partire dalle 17.30, dal titolo "È la sera dei miracoli" , itinerari notturni tra scienza e tecnologia, sviluppata in 6 itinerari guidati e 2 conferenze ...

Innovativo farmaco per la terapia mirata Dei tumori sviluppato da ricercatori del dipartimento MeSVA : L'Aquila - Un nuovo potenziale farmaco antitumorale è stato sviluppato dalla Mediapharma S.r.l. in collaborazione con l’Università dell’Aquila e l’Università G. D’Annunzio di Chieti. Lo studio, pubblicato su Journal of Controlled Release, descrive l’efficacia terapeutica di un prodotto appartenente alla classe di farmaci a bersaglio molecolare noti in inglese come “Antibody Drug Conjugate (ADC)”. Questi farmaci sono ottenuti ...

Il lavoro Dei ricercatori ed esperti della Comunità Mondiale della Longevità riprende per il 2019 sulla via tracciata gli scorsi anni e con ... : Su questo fronte verrà incrementato l'impegno divulgativo soprattutto nei paesi a economia emergente affinché si valorizzi il ruolo di una sana alimentazione. «Col progetto Casa Campidanese conclude ...

La Legge di Bilancio colpisce i ricercatori : ma non dovevamo evitare la fuga Dei cervelli? : Dal maxi emendamento alla Legge di Bilancio un taglio di 100 milioni e il blocco delle assunzioni dei ricercatori universitari. Le roboanti affermazioni dei mesi scorsi, quando si diceva che bisognava evitare che i giovani italiani diventassero cervelli in fuga, si sbriciolano per un mero calcolo contabile.Continua a Leggere

La XIII Conferenza Dei ricercatori Italiani nel mondo si conclude con grande successo : ... i fondi per la ricerca, l'importanza della cooperazioni tra i centri di ricerca americani e quelli delle altre parti del mondo, e il ruolo delle nuove generazioni di ricercatori all'estero. Hanno ...

Sanità : Zaia - orgogliosi Dei nostri ricercatori : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - “Ci sono malattie contro le quali non si finisce mai di combattere. Tumori e celiachia sono tra queste e, pur se con caratteristiche molto diverse, condizionano pesantemente la salute e la vita dei malati. Che nello stesso giorno due università venete annuncino di aver