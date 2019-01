Decoder | l' app che allena il cervello a rimanere concentrato

gqitalia

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Ogni giorno guardiamo compulsivamente lo smartphone, molte volte in più di quanto possiamo immaginare. All'inizio controlliamo le mail, poi passiamo a Facebook e Instagram, rispondiamo a una notifica su Whatsapp e ci troviamo a giocare una partitella a Brawl Stars. Siamo dipendenti dal nostro telefono perché ogni giorno combattiamo una guerra persa in partenza: proviamo a staccarci da uno strumento che viene programmato e pensato appositamente per farciattaccati più tempo possibile. Il risultato è che finiamo per essere poco concentrati sul lavoro perché perdiamo una marea di tempo a smanettare col telefono e perché la smania di controllare le notifiche ci fa calare l'attenzione, risultando poco produttivi.Per risolvere questo problema, può pensarci direttamente lo smartphone stesso, attraverso, una nuova app che mira ad ...