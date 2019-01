Come guardare serie TV in streaming

Google Fi piglia tutto Come operatore telefonico? Vodafone - TIM - Wind Tre e Iliad stanno a guardare : Dobbiamo tenerci pronti al lancio dell'operatore telefonico Google Fi in Europa e dunque anche in Italia? Big G sembra sempre più vicina al suo sbarco come vettore dalle nostre parti dopo un progetto simile portato avanti dal 2015 negli Stati Uniti, con un discreto successo. Non ne saranno certo ben contenti Vodafone, TIM, Wind Tre e pure l'ultima arrivata Iliad che potrebbero subire l'onda turba del colosso della ricerca e non solo. come ...