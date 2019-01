SteamWorld Quest | Hand of Gilgamech è il punto d' incontro tra RPG | card game e l' universo

eurogamer

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Nel corso del Nintendo Indie Highlights della giornata di ieri c'è stato spazio per un annuncio da non sottovalutare perché segna il ritorno di una IP che nel corso degli anni ha saputo costruire una fanbase piuttosto affiatata. Diamo quindi un'occhiata al nuovissimo gioco dell'diImage & Forms ha annunciatoof, lo ha fatto con un primissimo reveal trailer e sottolineando che l'uscita avverrà prima su Switch nel 2019 e poi su altre piattaforme non ancora annunciate. DopoTower Defense,Dig,Dig 2 eHeist, il team indipendente decide di dare vita a un progetto con elementi daEcco il primo trailer del curioso mix tra RPG,, atmosfere steampunk e setting apparentemente fantasy.Read more…