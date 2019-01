Bologna | in centro spunta l' albero per donare sciarpe destinate a chi vive in strada

Calciomercato - le ultime su Fiorentina e Bologna : mossa per il centrocampo e Spinazzola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione, la squadra di Pioli punta la qualificazione in Europa League. La dirigenza si muove sul mercato, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ il club viola infatti lavora per prendere Pedro Obiang dal West Ham. Trattativa difficile ma la Fiorentina ci crede. Per quanto riguarda il Bologna grande fiducia ...

Mercato Bologna - non solo Soriano e Sansone : nel mirino un difensore e un centrocampista : Il Bologna è una delle società più attive in vista dell’ormai imminente Mercato di gennaio. I felsinei insisteranno con Inzaghi in panchina e gli hanno già dato adeguate garanzie in merito al rafforzamento della squadra per centrare l’obiettivo salvezza. Bigon sembra essere a buon punto per il trasferimento in Emilia di Soriano e Sansone, entrambi di proprietà del Villareal. I due fornirebbero qualità al reparto offensivo, ...

Roma - per il centrocampo si pensa a un calciatore del Bologna : Monchi ci prova a gennaio : Tra infortuni e qualche cessione che col senno di poi può essere ritenuta discutibile, il centrocampo della Roma si è rivelato uno dei punti deboli della squadra. Se non altro per continuità e resistenza, considerando che Nzonzi e Cristante sono costretti agli straordinari ormai da diverso tempo. L’ex Atalanta è cresciuto molto ma in certi frangenti, al pari del collega campione del mondo, ha mostrato segni di cedimento dovuti ...

Orrore davanti ai cancelli del Centro Sportivo del Bologna : piantate tre croci con i nomi dei dirigenti : Orrore di fronte ai cancelli del Centro Sportivo del Bologna: tre croci con i nomi dei dirigenti piantate nel suolo Questo pomeriggio, di fronte ai cancelli del Centro Sportivo della squadra del Bologna a Casteldebole, sono state trovate ‘piantate’ tre croci che recavano, scritti sopra, i nomi dell’amministratore delegato Claudio Fenucci, del direttore Sportivo Riccardo Bigon e del manager del club, l’ex calciatore ...

Terremoto magnitudo 3 - 2 tra Bologna e Pistoia. Trema anche Napoli : scossa con epicentro il cono del Vesuvio : Tre scosse di Terremoto sono state registrate nella notte in provincia di Bologna, nell'Appennino, tutte con epicentro 5 chilometri a sud est da Castel d'Aiano, Bologna, e 16 da Sambuca Pistoiese, ...

A Bologna il forum ‘Pmi e persone al centro’ : Bologna, 1 dic. (AdnKronos) - - Questa mattina a Bologna, a partire dalle 10, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi si apre il forum Piccola Industria Confindustria dal titolo ‘Pmi e persone al centro - cultura d'impresa per la crescita’, realizzato in collaborazione con Confindustria Emil

Dl sicurezza - Merola : «Bologna diventerà un grande centro di accoglienza» : Nel merito del provvedimento Successivamente, Merola ha spiegato che «non si può dire unicamente che l'immigrazione sia un problema di sicurezza, come dice questo decreto», dato che «qui vivono da ...

Torino-Bologna - sfida per un centrocampista svizzero : Il Torino continua la sua caccia ai rinforzi in vista del mercato di gennaio e, come riporta Sky Sport , ha messo gli occhi su Nedim Bajrami , centrocampista del Grasshoppers che piace anche al Bologna .