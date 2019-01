Sophia | la Merkel tiene le navi in porto | Noi messi da parte dall' Italia

ilgiornale

: RT @IovotonoG: Battete il ferro sul #FrancoCFA un cappio al collo per stati africani una delle causa di migrazioni #DiMaio ha avuto grand… - marsinastretta1 : RT @IovotonoG: Battete il ferro sul #FrancoCFA un cappio al collo per stati africani una delle causa di migrazioni #DiMaio ha avuto grand… - patriziarutigl1 : RT @ArsenaleKappa: Dopo 50.000 migranti salvati e portati in Italia, Merkel-Sophia se ne va. [@AlfioKrancic] #Sophia - lillyhami : RT @AlfioKrancic: Dopo 50.000 migranti salvati e portati in Italia, Merkel-Sophia se ne va. -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Gli occhi sono puntati sulla missioneil cui mandato è stato prorogato fino al 31 marzo. Ad oggi le operazioni di lotta ai trafficanti al largo della Libia andranno avanti con lacipazione dei tedeschi malgrado la decisione di Angeladi non sostituire la fregata. "Non è questione dicipazione - fa trapelare una fonte europea all'agenzia LaPresse - la Germania continuerà acipare all'operazione e nulla indica che non metterà nuovamente una unità navale a disposizione in futuro". Attualmente ledispiegate sono tre: la Reina Sofia per la Spagna, la Luigi Rizzo per l'e l'Augsburg per la Germania. Il ritiro di quest'ultima era già previsto per il 6 febbraio: avrebbe dovuto sostituirla la nave Berlini ma non salperà finché non sarà "chiarita la situazione dei porti di sbarco e il futuro dell'operazione".Lo scambio di accuseLa decisione della Germania ...