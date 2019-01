Migranti | la Germania abbandona l' operazione Sophia | per Salvini non è un problema

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Dopo la firma dell'accordo di collaborazione con la Francia di Emmanuel Macron, ladel Cancelliere Angela Merkel decide di dare un'altro smacco all'Italia sfilandosi dall'navale congiunta nel Mediterraneo denominata "". Secondo le parole stesse del Cancelliere tedesco la motivazione che ha spinto laa questa improvvisa defezione sarebbe da ricercare nell'atteggiamento duro e intransigente manifestato dall'alleato italiano e in particolare dal Vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo. Per il momento si tratta di una semplice sospensione delle attività da parte della fregata impegnata nel Canale di Sicilia. Ma certo le premesse non fanno ben sperare.Una decisione unilaterale Per di più, secondo quanto riferisce il quotidiano romano "La Repubblica" la decisione da parte del Governo tedesco sarebbe stata presa in modo repentino e unilaterale ...