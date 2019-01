Mundo Deportivo : «Corsa ad Emerson - Barcellona in vantaggio su Juventus e Inter» : TORINO - Emerson Aparecido Leite de Souza Junior , noto semplicemente come Emerson, si è messo in luce nella prima parte di stagione con la maglia dell'Atletico Mineiro ed è finito nel mirino di ...

Juventus : Darmian o Emerson Palmieri se parte Spinazzola : Come scrive la Gazzetta dello Sport sarebbe una plusvalenza, ma resta un'operazione complicata: la Juve dovrebbe trovare un sostituto e non è così semplice che si concretizzino le idee Emerson ...

Juventus - dopo Ramsey il terzino : rotta su Emerson Palmieri : TORINO - Incroci interessanti, anzi stuzzicanti. E pure coinvolgenti se si pensa che più società potrebbero partecipare al gioco di incastri. La Juventus è onnipresente, in prima fila ogni volta in ...

Juventus e Atletico sfida in Champions e forse anche per Emerson Palmieri (RUMORS) : Tra poco più di un mese la Juventus sarà in campo a Madrid per affrontare l'Atletico negli ottavi di Champions League. I due club però potrebbero non darsi battaglia solo in campo ma anche sul mercato. Infatti, gli spagnoli sarebbero interessati a Emreson Palmieri: tuttavia il giocatore del Chelsea potrebbe interessare anche alla Juve, soprattutto qualora dovesse partire Leonardo Spinazzola. Infatti, Massimiliano Allegri è stato chiaro vuole ...

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Emerson Palmieri : c’è la forte concorrenza dell’Atletico Madrid : Sia i bianconeri che i colchoneros hanno rinviato l’affare in estate, dopo aver constatato la volontà del Chelsea di tenerlo fino a fine stagione La Juventus ha un pericoloso rivale nella corsa a Emerson Palmieri, all’asta per il giocatore del Chelsea si è iscritto infatti anche l’Atletico Madrid. PRESSINPHOTO/LaPresse Seguito fin dai tempi della Roma e tornato sotto i riflettori considerando l’eventuale partenza di ...

Juventus - Emerson Palmieri nel mirino di Paratici : la trattativa : Juventus Emerson Palmieri – Dopo la trattativa conclusa per Ramsey, la Juventus continua a fare sondaggi sul mercato. La pedina di scambio questa volta sembra essere Higuain: l’attaccante argentino attende il Chelsea, destinazione già gradita la scorsa estate, per trascorrere insieme a Sarri la seconda parte di stagione. Il trasferimento porterebbe in qualche modo beneficio anche al calciomercato Juve: […] L'articolo Juventus, ...

Calciomercato Juventus : Ramsey venerdì firmerà - sondaggio per Emerson Palmieri (RUMORS) : La Juventus batte il primo colpo di Calciomercato: Ramsey sarà bianconero. Il gallese, secondo la prima pagina di Tuttosport oggi in edicola, venerdì firmerà il contratto che lo legherà a campioni d’Italia ma Paratici proverà a strapparlo all’Arsenal già a gennaio. L’arrivo del gallese è solo uno degli affari del club piemontese, visto che sono diverse le trattative di Calciomercato della Juventus. Juventus: Ramsey è il primo colpo di ...