Julen Rossello | bimbo caduto nel pozzo in Spagna | il salvataggio – LIVE

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)nelin, ilSono ancora in corso le operazioni didi, il bambino di soli 2 anniin unil 13 gennaio scorso nelle campagne di Totalán, nella zona di Malaga. La parola d’ordine è ancora una: speranza. Anche se ridotta al lumicino, dovremo essere vicini alla fase conclusiva delle operazioni, sfortunatamente ostacolate da intoppi di varia natura. Ultimo dei quali dei tubi incastonati a 40 metri nel tunnel parallelo a quello in cui èil bambino. Tubi che hanno ritardato ulteriormente le operazioni, ostacolando la discesa dell’ascensore che porterà i soccorritori fino in fondo al. Questi poi scaveranno in parallelo per raggiungere il punto in cui èil, con la speranza di ritrovarlo ancora vivo.: continuano le operazioni diNella ...