Freddie – Speciale Freddie Mercury | su Rai 2 il 24 gennaio alle 21 | 20

Arriva lo speciale su Freddie Mercury - Morgan : 'Qualcuno può storcere il naso' : Morgan si prepara in vista dello speciale dedicato a Freddie Mercury, che andrà in onda su Rai2 giovedì 24 gennaio alle 21:30, e nel corso di un'intervista ha voluto parlare dei Queen e del suo futuro in Rai, anticipando alcune cose che andranno in onda nel corso dello speciale. L'intervista Non sono mancate polemiche e mugugni da parte dei fan, in un'Italia che negli ultimi mesi sta vivendo una vera e propria Queenmania, dopo il grande successo ...

Rai2 - Morgan conduttore dello speciale su Freddie Mercury : Morgan torna ufficialmente in Rai. Sarà lui, infatti, a condurre Freddie, lo speciale in onda su Rai2 in prima serata il 24 gennaio che, sull'onda del grande successo cinematografico di Bohemian Rapsody, sarà dedicato ai Queen e al loro leggendario concerto del 1981 al Forum di Montreal che diede vita al doppio album e al dvd Queen rock Montreal. La notizia della conduzione affidata a Morgan arriva il giorno dopo l'intervista al ...

Il canale VH1 dedica il 24 novembre una programmazione speciale a Freddie Mercury : Domani è un grande anniversario nella storia della musica: saranno, infatti, 27 anni esatti dalla scomparsa del cantante Freddie Mercury e, per l'occasione, il canale VH1 ha deciso di dedicare una programmazione speciale alla storica voce dei Queen. programmazione speciale VH1 ha deciso di omaggiare non solo una delle voci più importanti del rock, ma anche un simbolo della musica del Novecento: contemporaneamente, nelle sale italiane è prevista ...