Cadel Evans Race 2019 | il percorso ai raggi X Sarà volata ristretta?

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Tutto pronto per la seconda tappa del circuito World Tour di ciclismo su strada: si resta in Australia, dopo il Tour Down Under ci si sposta verso laGreat Ocean Road, corsa dedicata all'ex campione del mondo protagonista diversi anni in maglia BMC. Andiamo a scoprire il: al via anche il nostro Elia Viviani che proverà a giocarsi il successo.164 i chilometri da percorrere, con partenza ed arrivo a Geelong, città che ha ospitato i Mondiali nel 2010 (vinse il norvegese Thor Hushovd). Dopo un centinaio di chilometri in linea, si entrerà in un circuito da percorrere tre volte, con protagonista la salita di Challambra Crescent: 1,2 chilometri all'8.4 % di pendenza media. Lo scollinamento arriverà a 10 chilometri dal traguardo.AltimetriaPlanimetria