System Shock Remake | un video comparativo mette confronto le versioni realizzate con

Il remake di System Shock torna a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay : Come segnala DSOGaming, Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo video di gameplay per il suo remake di System Shock e, a quanto pare, il gioco sembra assolutamente stupendo vedendo le immagini del filmato.Il remake sarà sviluppato con l'utilizzo di Unreal Engine 4, invece di Unity Engine. Come più volte detto, System Shock sarà un vero remake / remaster del primo apprezzato gioco: invece di ritoccare e modificare le meccaniche del gameplay, ...

Il remake di System Shock torna a mostrarsi in nuove immagini : Come segnala DSOGaming, Nightdive Studios ha pubblicato tre nuovi screenshot per il remake di System Shock, visto di recente in un filmato. Sfortunatamente, queste immagini sono a bassa risoluzione e sarà difficile distinguere alcuni dettagli. Tuttavia, probabilmente alcuni fan di System Shock li potranno trovare interessanti.Nightdive Studios ha anche annunciato che il gioco è attualmente in piena produzione. System Shock sarà un vero remake / ...

Void Bastards : lo shooter ispirato a BioShock e System Shock 2 si mostra in un video gameplay : In occasione dell'evento Microsoft di Città del Messico, l'X018, è stato presentato l'interessante shooter Void Bastards, un gioco che si basa su un'idea del cofondatore di Irrational Games, Jonathan Chey, ovvero il development director di BioShock e System Shock 2.Recentemente vi abbiamo riportato alcune interessanti notizie che ci parlavano proprio delle lezioni apprese dai due titoli menzionati per lo sviluppo di Void Bastards, ora è tempo di ...

Gli sviluppatori di Void Bastards parlano delle lezioni apprese da BioShock e System Shock 2 : In un'intervista con DualShockers, i creatori di Void Bastards, Blue Manchu, hanno parlato dei meccanismi, dei pensieri e delle azioni alla base della creazione e dello sviluppo del gioco. In una delle domande, è stato chiesto a Jonathan Chey (co-fondatore di Irrational Games e lead programmer / designer di Void Bastards) di parlare dell'ispirazione e delle lezioni che ha appreso dallo sviluppo di BioShock e System Shock 2 durante la creazione ...