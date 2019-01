Salvini su Banfi | ' E Jerry Calà | Renato Pozzetto | Umberto Smaila?'

Banfi all'Unesco - Salvini : e Jerry Calà - Pozzetto e Smaila? : Roma, 22 gen., askanews, - Nel corso della kermesse per festeggiare il reddito di cittadinanza, il vicepremier Luigi Di Maio annuncia che l'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco e ...

Lino Banfi nella commissione Unesco - l’ironia di Salvini : “E Jerry Calà? E Pozzetto? E Smaila? Apriamo il dibattito” : “Lino Banfi va bene. E Jerry Calà? E Renato Pozzetto? E Umberto Smaila?”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook ha commentato la scelta del governo di nominare l’attore pugliese nella commissione dell’Unesco. “Apriamo questo dibattito e sorridiamo – ha aggiunto – che l’Italia è così bella che chiunque la può valorizzare in giro per il mondo”. L'articolo Lino Banfi ...