Paola Turci ritorna sul palco dell’Ariston con “L’ultimo ostacolo”

: Concerti, Paola Turci: due live in primavera a Milano e Roma – BIGLIETTI - aristonati : Concerti, Paola Turci: due live in primavera a Milano e Roma – BIGLIETTI - LeGrazie_Tumblr : RT @eurofestivalit: L’apprezzatissima cantautrice romana @paolaturci ha partecipato a #Sanremo? ben undici volte. Quest'anno torna in gara… - saraangel83 : RT @infoitcultura: Paola Turci a Sanremo 2019: incidente, vita privata e carriera -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Grinta, talento, fascino e determinazione sono le caratteristiche diche parteciperà al 69° Festival di Sanremo, per la undicesima volta in gara, con il branoIl ritorno disulavviene dopo il successo di “Fatti bella per te” del 2017 (Certificato Oro per le vendite), 3 Premi della Critica e una vittoria nel 1989 con il brano “Bambini”.Per la serata di venerdì 8 febbraio dedicata ai duetti,sarà accompagnata da Giuseppe Fiorello per una nuova versione del brano. Il Direttore D’Orchestra sarà il Maestro Massimo Zanotti., scritto dacon Luca Chiaravalli, Stefano Marletta e Edwyn Roberts, sarà pubblicato in vinile 45 giri a tiratura limitata con copie numerate in preorder su Amazon dal 24 gennaio e sarà il primo capitolo di un nuovo album di inediti.A maggiopresenterà i nuovi ...