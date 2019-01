La GTX 1660 Ti a confronto con la GTX 1060 nei primi benchmark trapelati in rete

eurogamer

(Di martedì 22 gennaio 2019) Mentre tutti tengono d'occhio le funzionalità della serie RTX e delle GPU della famiglia 2000, non bisogna scordarsi dei rumor che circondano il possibile lancio di una serie di schede video che non presentano funzionalità come il Ray Tracing ma che punterebbero a un miglioramento delle prestazioni a un prezzo più contenuto.Dell'Nvidia GeForce GTXTi abbiamo già discusso con un rumor che ne svelava le presunte specifiche. Ora torniamo sull'argomento con quello che sembrerebbe un leak di un. Ilrealizzato appoggiandosi ad Ashes of the Singularity, propone uncon l'Nvidia GeForce GTXIlè più che sensato perché questaTi dovrebbe essere la nuova soluzione mainstream che nella scorsa serie è stata rappresentata proprio dalla. Ecco iltrapelato ine riportato da PCGamesN:Read more…