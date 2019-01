Il Governo del cambiamento e la fake news che la Francia sarebbe responsabile delle migrazioni dall'Africa a causa del Franco CFA : L'economia di quel Paese fino all'inizio degli anni '70 si basava principalmente sull'esportazione e la lavorazione di prodotti agricoli come l'olio di palma, le arachidi, lo zucchero. Dopo che si è ...

Fischi e urla sul rinsaldato asse Franco-tedesco. Proteste alla firma del trattato di Aquisgrana tra Merkel e Macron : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato il benvenuto ad Aquisgrana agli ospiti della cerimonia della firma del trattato che rilancia l'amicizia franco-tedesca e corrobora la collaborazione fra i due partner.Durante i saluti, sullo sfondo, si sono levati Fischi e urla di protesta di una manifestazione di piazza.Merkel ed Emmanuel Macron firmeranno oggi il trattato che rilancia quello dell'Eliseo, firmato da Charles De Gaulle e Konrad ...

Diplomazia - difesa - economia : il nuovo Trattato Franco-tedesco : Roma, 22 gen., askanews, - Senza ambizioni per alcuni, una perdita di sovranità da parte della Francia secondo altri, il nuovo Trattato franco-tedesco che sarà firmato oggi ad Aquisgrana dal ...

Francoforte : le vendite travolgono Salzgitter : Affonda sul mercato Salzgitter , che soffre con un calo del 2,96%. La tendenza ad una settimana di Salzgitter è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare ...

A Francoforte corre Hochtief : Ottima performance per la big tedesca delle costruzioni , che scambia in rialzo del 4,14%. Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza ...

Cos'è il Franco Cfa - la valuta africana evocata da Di Maio - Sky TG24 - : la valuta di 14 Paesi dell'Africa centrale e occidentale. Originariamente l'acronimo significava Colonie francesi d'Africa, ed è rimasta in vigore dopo l'indipendenza. Ora indica la Comunità ...

Aix-Le-Chapelle - la Ue a guida Franco-tedesca diviene ufficiale : Oggi a Aix-Le-Chapelle, una località proprio al confine franco-tedesco, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e la cancelliera Angela Merkel firmeranno un trattato che per oltre sessant’anni l’Italia aveva fatto di tutto per evitare. Oggetto del trattato, ufficialmente, sarebbe la cooperazione e l’integrazione franco-tedesca, una normale materia nei rapporti bilaterali tra Stati, se non fosse che Francia e Germania fanno parte ...

Dai gilet gialli al Franco CFA. Così il governo gialloverde va verso lo scontro con la Francia : Francia-Italia: ministro Esteri Loiseau convoca ambasciatore Castaldo Berlino, 22 gen 08:29 - (Agenzia Nova) - Il ministero degli Affari Esteri francese ha convocato l'ambasciatore italiano. Il motivo: le dichiarazioni del vice primo ministro italiano Luigi Di Maio su una presunta responsabilità del

Pochi migranti dai Paesi con il "Franco coloniale". Ecco perché Dibba mente : In mezzo ad una marea di balle e 'stronzate' - come dice lui - una previsione l'ottimo Dibba la ha azzeccata: l'incidente diplomatico con la Francia c'è stato. Solo che non è stata la sceneggiata pro-...

Franco Bernabè elogia il "cambio di regime" - è stato e sarà "un bene per l'Italia : "Hai visto? Sfracelli non ne hanno fatti". Franco Bernabè non nega che al Governo "errori ne fanno" ma spiega, "non di irreparabili... certo, potevano evitarci lo spread". In un'intervista al Foglio il manager si dice convinto che l'esperienza di M5S e Lega al Governo potrà avere effetti positivi sulla democrazia italiana, "il cambio di regime alla fine è stato un bene per l'Italia", assicura. Banchiere, finanziere, manager, ...

L'ex ambasciatore Pierre Jacquemot : "Il Franco Fca ha portato stabilità e i paesi africani possono uscirne" : Quando si denuncia il colonialismo francese si insultano i paesi africani perché non si riconosce la loro indipendenza e la loro capacità nel difendere la sovranità". Pierre Jacquemot, ricercatore esperto di questioni africane all'Istituto delle relazioni internazionali e strategiche (Iris) di Parigi ed ex ambasciatore, bolla così le recenti dichiarazioni del ministro per lo Sviluppo Luigi Di Maio, che in queste ...

Immigrati - il generale Franco Angioni contro la Francia : "Il caos nel Mediterraneo colpa loro" : Se Luigi Di Maio accusa la Francia di sfruttare ancora oggi l'Africa come una colonia, provocando le ire di Parigi che ha convocato la nostra ambasciatrice all'Eliseo, il generale Franco Angioni, già comandante del contingente italiano nell'operazione "Libano 2" e tra i massimi esperti dei geopoliti