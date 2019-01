Ex sottufficiale della Marina con droga in auto | ' Viaggio su commissione'

Morto Gioacchino Verde - il sottufficiale della Marina ferito durante l’ormeggio della nave : Il maresciallo Gioacchino Verde era in gravissime condizioni dopo l'incidente dello scorso 12 gennaio, in occasione dell'ormeggio della fregata Bergamini nel porto di Taranto.Continua a leggere

Taranto - cede cavo d'ormeggio della fregata militare : sottufficiale ferito perde la gamba - è in rianimazione : L'incidente sabato 12 gennaio nel Mar Grande a bordo della fregata Bergamini: il maresciallo, 54 anni, è stato colpito alle gambe, all'addome e alla testa e sottoposto a un intervento neurochirurgico

Taranto - si rompe cavo d'ormeggio della fregata Bergamini : sottufficiale perde una gamba : Un brutto incidente si è verificato questa mattina a bordo della fregata Bergamini. Un cavo d'ormeggio, in acciaio, si è infatti rotto in maniera del tutto accidentale, e ha tranciato la gamba destra di un sottufficiale di origini campane di 54 anni (un primo maresciallo), in servizio sulla stessa nave. La notizia è stata confermata dalla Marina Militare Italiana. Il fatto di cronaca, secondo quanto riportato da Quotidianodipuglia.it, è avvenuto ...