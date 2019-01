Nilufar e Giordano si sono lasciati? L’ultimo gesto di lui sembra confermarlo

U&D : Rosa e Pietro diventeranno genitori - Nilufar e Giordano ancora in crisi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Rosa Perrotta e Nilufar Addati, due ex troniste del programma. Se la prima è stata ospite insieme a Pietro Tartaglione di Domenica Live per annunciare una lieta notizia, l'italo-persiana ha rivelato di essere in crisi con Giordano. U&D Gossip: Rosa e Pietro aspettano un ...

Uomini e Donne oggi - Nilufar e Giordano ancora in crisi? “Non è cambiato niente” : Nilufar e Giordano vicini alla rottura? L’aria di crisi non è andata via… Si sta parlando con insistenza della presunta crisi di Giordano e Nilufar di Uomini e Donne. Ci sono stati degli indizi, in questi ultimi giorni, che hanno fatto pensare che fossero ai ferri corti. Alcune volte basta un nonnulla per far scoppiare […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Nilufar e Giordano ancora in crisi? “Non è cambiato niente” ...

Trono Classico - Nilufar Addati spiazza tutti : è vera crisi con Giordano? : Nilufar e Giordano di Uomini e Donne sempre più in crisi? Il gesto choc Pare davvero che Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stiano affrontando alcuni problemi. Problemi che hanno fatto preoccupare molto i loro numerosissimi fan, i quali non hanno negato di temere che i due fidanzatini di Uomini e Donne potrebbero anche decidere di lasciarsi. E l’ultimo gesto di Nilufar Addati ha ancora di più preoccupato i supporter. Cosa ha fatto? In ...

Nilufar e Giordano - Addati dall”Aggiustacuori’ : la coppia preoccupa : Nilufar e Giordano, Addati si affida all”Aggiustacuori’: Mazzocchi e l’ex tronista preoccupano sempre di più. La situazione della coppia e il gesto della napoletana Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi continuano a tenere i fan sulle spine. La coppia di Uomini e Donne è trincerata dietro a un silenzio assordante da giorni. Nessuna foto in comune […] L'articolo Nilufar e Giordano, Addati dall”Aggiustacuori’: la ...

Uomini e Donne gossip : Claudio e Ginevra hanno rotto - Nilufar e Giordano quasi : Nelle ultime ore, ben due amatissime coppie formatesi a Uomini e Donne sono finite al centro del gossip per motivi simili: entrambe queste unioni, infatti, scricchiolano a qualche tempo dalla scelta davanti alle telecamere. Ginevra Pisani, per esempio, ha usato Instagram per far sapere che il suo rapporto con Claudio D'Angelo è ufficialmente chiuso: dopo settimane in cui i fan si sono chiesti come mai i due non si vedessero più, è arrivata la ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar e Giordano in crisi? Lei fa chiarezza : Giordano e Nilufar di Uomini e Donne si sono lasciati? Il retroscena Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, in questi giorni, hanno fatto preoccupare i loro fan. Il motivo? E’ diverso tempo che i due fidanzatini del Trono Classico di Uomini e Donne hanno evitato di mostrarsi insieme sui social. Per tale ragione in tanti hanno insinuato che Giordano e Nilufar sarebbero in crisi. Ma sarà così? A quanto pare no. Difatti il gesto della ex ...

Uomini E Donne. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : rottura definitiva? Ecco la situazione : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: voci parlano di rottura definitiva, non arriva nessuna smentita. La situazione Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono trincerati dietro a un silenzio che inizia a diventare preoccupante, almeno per... L'articolo Uomini E Donne. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: rottura definitiva? Ecco la situazione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sarebbero lasciati : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, secondo alcune voci, avrebbero deciso di interrompere la loro relazione, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. I due ex protagonisti del dating, condotto e ideato da Maria De Filippi, dopo numerosi litigi avrebbero deciso di lasciarsi. In realtà, al momento, non è arrivata nessuna conferma o smentita e, quindi, si tratta solo di rumors non confermati dalla coppia. Giordano e Nilufar: che fine hanno ...

Nilufar e Giordano : voci parlano di rottura definitiva - la situazione : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: voci parlano di rottura definitiva, non arriva nessuna smentita. La situazione Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono trincerati dietro a un silenzio che inizia a diventare preoccupante, almeno per i tantissimi fan di Uomini e Donne che si sono affezionati a loro. Che i due stiano passando un momento delicato […] L'articolo Nilufar e Giordano: voci parlano di rottura definitiva, la situazione proviene ...

U&D - Nilufar Addati confessa su IG : 'Io e Giordano abbiamo litigato' : Il nuovo anno per due ex protagonisti di Uomini e Donne non è iniziato nel migliore dei modi. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un momento di crisi. Attraverso un post inaspettato pubblicato su Instagram, l'ex tronista del dating condotto da Maria De Filippi, ha informato i suoi follower di aver avuto più di una discussione con il suo fidanzato. "Questa settimana io e Gio abbiamo avuto delle discussioni e litigato su più di una ...

Nilufar e Giordano di Uomini e Donne in crisi - lei : 'Abbiamo litigato ma siamo una coppia' : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un momento no della loro relazione: a confermarlo, è stata la stessa napoletana in alcune "Stories" che sono state caricate sul suo profilo Instagram. La ragazza, pressata dalle tante richieste dei fan sui mancati incontri con il fidanzato in questi giorni, ha deciso di svelare che ci sono state delle discussioni su questioni private che l'hanno un po' allontanata dal romano. L'ex tronista di ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati in crisi con Giordano Mazzocchi : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne hanno litigato È scoppiata la crisi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne e della prima edizione Vip di Temptation Island stanno attraversando un momento delicato del loro rapporto. A confermarlo è stata Nilufar nel corso di una diretta sul suo profilo social, dove ha confermato l’esistenza di un momento difficile. L’ex tronista ha ...

Uomini e Donne - Nilufar confessa : “Io e Giordano abbiamo litigato” : Uomini e Donne, aria di crisi tra Nilufar e Giordano Mazzocchi: “abbiamo litigato” confessa lei Le cose non sembrano andare per il meglio tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, reduci dall’esperienza che li ha portati in TV una seconda volta con Temptation Island Vip, pare stiano attraversando […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar confessa: “Io e Giordano abbiamo ...

Uomini e Donne - Nilufar cerca casa : i fan sognano la convivenza con Giordano : Novità in arrivo per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? È questa la domanda che si stanno facendo i sostenitori della coppia nata a Uomini e Donne, e più precisamente da quando la ragazza ha annunciato di essere in cerca di un nuovo appartamento. Nelle sue "Instagram Stories", dunque, la napoletana ha detto che attualmente è impegnata nel trovare una casa in cui andare a vivere al più presto; anche se non ha fatto alcun accenno al fidanzato, i ...