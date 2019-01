Juve | scatto per Darmian ma Spinazzola punta i piedi

La Juve si mette di traverso per Higuain : chiesto l'obbligo di riscatto : Il Chelsea insiste per Gonzalo Higuain , ma secondo quanto riportato da Sport in Spagna la Juventus si è messa di traverso per l'acquisto della punta del Milan. Sì all'opzione prestito, ma chiede l'inserimento dell'obbligo di riscatto

Milan : in dubbio il riscatto di Higuain dalla Juve : Gonzalo Higuain non segna un gol da 6 partite di fila tra campionato e coppa. Secondo la Gazzetta dello Sport , a fine stagione il Milan potrebbe non riscattare dalla Juventus l'attaccante argentino per altri 36 milioni di euro dopo i 18 milioni già pagati per il prestito. Senza dimenticare i 9,5 ...

Serie A : dopo la disfatta Champions - Juve - Inter - Roma e Napoli cercano il riscatto. I pronostici della sedicesima di campionato : Davide contro Golia. In Italia non c’è un derby meno equilibrato di quello fra Torino e Juventus: nelle ultime 26 partite (fra Serie A e Coppa Italia) i granata hanno conquistato i 3 punti appena due volte. Eppure le sfide sono sempre ricche di emozioni e significati. I bianconeri hanno vinto 14 delle prime 15 partite di Serie A, eppure Ronaldo e compagni sono scivolati a sorpresa contro lo Young Boys in Champions League, facendosi ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Juventus : Brillante rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,42%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...