Il punto sulle commodities 20 gennaio 2019

Il punto sulle commodities 14 gennaio 2019 : Ottima performance per il petrolio , che ha chiuso la settimana in rialzo dell'8,47%. Tecnicamente, il petrolio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,61, mentre il supporto ...

Il punto sulle commodities 06 gennaio 2019 : Grande settimana per il petrolio , che mette a segno un rialzo del 7,07%, rispetto ai valori precedenti. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa , mentre segnali rialzisti si ...

Maltempo e neve : il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane : La circolazione in autostrada risulta regolare sebbene per la A19 e la A20 persista l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali. A renderlo noto Viabilita’ Italia che sta continuando – fanno sapere dal Ministero degli Interni – a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che ...

Calciomercato Genoa - Donatelli fa il punto sulle trattative : da Kouamè a Diawara : Calciomercato Genoa, il club ligure è stato preso d’assalto dal Napoli in merito all’affare Kouamè, calciatore molto interessante del Grifone “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Lo ha detto Mario Donatelli, direttore sportivo del ...

Il punto sulle commodities 30 dicembre 2018 : Frazionale ribasso per il petrolio , che chiude gli scambi con una perdita dello 0,63%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve ...

Fiorentina - è già tempo di mercato : il punto sulle trattative. Sogno Balotelli? : Mancano poche giornate alla fine del 2018 e al termine del girone d’andata e in casa Viola è già il tempo di fare il punto sul mercato di riparazione. Il Ds Pantaleo Corvino è a lavoro per migliorare una squadra che, dopo una buona partenza, è incappata in una lunga serie di gare senza vittorie prima di ripartire con il successo per 3 a 1 nel derby con l’Empoli. Le esigenze di mister Pioli sono ormai chiare: servono un’alternativa a ...

Il punto sulle commodities 24 dicembre 2018 : Ribasso scomposto per il petrolio , che archivia la settimana con una perdita secca dell'11,26%. Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del ...

Lazio - Inzaghi : 'punto sulle motivazioni. Leiva in campo? Non c'è fretta' : Ritrovare il successo prima di Natale. Questo chiede Simone Inzaghi alla sua squadra. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match dell'Olimpico contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa: ...

Roma - il punto sulle uscite : Schick può partire - Marcano verso Siviglia : Il mercato si avvicina, le varie società di Serie A iniziano a progettare la campagna acquisti di riparazione. Tra queste la Roma, che potrebbe rinunciare a Patrik Schick. Per lui appena un gol in ...

Inter - il punto sulle condizioni degli infortunati : stop Miranda - Vecino migliora : L’Inter ha ripreso a lavorare per preparare la prossima partita di campionato contro il Chievo, che con la cura Di Carlo ha ricominciato a credere nella salvezza. Per Spalletti ci sono buone notizie in merito alle condizioni di Matias Vecino che, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha ricominciato a lavorare con la squadra dopo l’infortunio muscolare delle scorse settimane. A questo punto il centrocampista ex Fiorentina potrebbe ...

Un punto sulle vicende dell’Ordine dei biologi e i vaccini : (Foto: Alex Wong/Getty Images) Guai a usare l’appellativo di NoVax, ripetono fino allo sfinimento dall’Ordine nazionale dei biologi (l’Onb). E infatti il lessico è accuratamente generico e indefinito: “sicurezza vaccinale”, “approfondimenti doverosi”, “libertà di scelta” e “sfiducia nell’industria farmaceutica”, il tutto unito alla necessità di continuare ad ...

Il punto sulle commodities 16 dicembre 2018 : Ribasso scomposto per l' oro nero , che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,59%. Lo status tecnico mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 50,84, mentre al rialzo l'area ...

Maltempo e neve al Centro/Nord : scuole chiuse e criticità sulle strade - il punto della situazione : Una perturbazione di origine atlantica ha innescato un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ieri ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Quella trascorsa è stata una notte di neve al Centro/Nord Italia: fiocchi sono caduti in Emilia-Romagna, con accumuli importanti tra Parma, Reggio Emilia, ...