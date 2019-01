Giappone | è morto l’uomo più anziano del mondo

vanityfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Erapiù vecchio del: Masazo Nonaka èdomenica a 113 anni. Nato ad Ashoro, sull’isola di Hokkaido, in, il 25 luglio 1905, quando Albert Einstein pubblicò la sua teoria della relatività, lo scorso aprile era stato riconosciuto come il piùuomo vivente dal Guinness World Records, dopo la morte dello spagnolo Francisco Nunez Olivera, il 29 gennaio 2018.Viveva nella sua città natale insieme alla famiglia: aveva gestito a lungo, oltre il suo centesimo compleanno, una locanda, di cui adesso si occupa la nipote. Sua moglie, con la quale ebbe due figli e tre figlie, morì nel 1992. Masazo è sopravvissuto a tutti e sette i suoi fratelli e a tre dei suoi cinque figli.Negli ultimi anni si spostava in sedia a rotelle, ma cercava di fare da solo tutto quello che poteva. Gli piaceva mangiare qualcosa di dolce dopo i pasti, guardare i lottatori di sumo in ...