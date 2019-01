Berlusconi e i moderati | due specie in via di estinzione

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Finalmente sapremo se Silvioè mai davvero esistito nel cuore politico dei suoi connazionali, e non è stato una semplice chimera, proprio come gli Etruschi. Assodato però che le stagioni dell'amore elettorale sono eterne per nessuno. Tuttavia, nell'esito che avrà alle Europee il suo annunciato personale ritorno sarà comunque plasticamente possibile intuire le eventuali qualità etiche e culturali (e perfino la quantità) di ciò che, semplificando, chiameremo il ceto moderato, già democristiano o comunque propenso a una forma di liberalismo ordinario, caffè e cappuccino al bar sotto casa, grisaglia e lenti bifocali, sebbene proprio con lui in passato, meglio, nei giorni del massimo fulgore azzurro, associavamo al plauso verso il populismo plebiscitario e carismatico, incarnato, appunto, proprio ...